WHO dừng thử nghiệm hydroxychloroquine chữa Covid-19 vì lý do an toàn

10:34 26/05/2020 0 Hải Yến (Theo Reuters)

ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ thử nghiệm thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine ở bệnh nhân Covid-19 do lo ngại về an toàn, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25-5 cho biết.