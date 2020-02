WHO: 80% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 là những trường hợp nhẹ và có thể bình phục

Các nhân viên y tế bày tỏ quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán

Trung Quốc ghi nhận 98 ca tử vong mới và 1.886 ca nhiễm

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 18-2, trong ngày 17-2 có 98 ca tử vong và 1.886 ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục, theo đó, số người tử vong tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát là 1.873 ca và tổng số người nhiễm là 73.332 người. Giới chức y tế Trung Quốc cũng cho biết tính đến hết ngày 17-2, đã có tổng cộng 12.552 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện, trong đó riêng ngày 17-2 có 1.701 người bình phục về nhà.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do virus Corona chủng mới (gây dịch Covid-19 là 2%, ít hơn tỷ lệ tử vong do các chủng virus Corona khác gây ra như Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) và Hội chứng Hô hấp cấp Trung Đông (MERS). Tổng giám đốc WHO cũng lưu ý rằng 80% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 là những trường hợp nhẹ và có thể bình phục, chỉ có 14% là các ca bệnh nặng như viêm phổi và khoảng 5% được coi là nguy kịch với các triệu chứng suy đa tạng, sốc nhiễm trùng và suy hô hấp và một số trường hợp dẫn đến tử vong. Ông Tedros nhấn mạnh tương đối ít trường hợp nhiễm là trẻ em và cần phải nghiên cứu sâu hơn để hiểu nguyên do.

Tôn vinh các y tá ở tuyến đầu chống dịch

Trong phát biểu ngày 17-2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các nhân viên y tế, trong đó có y tá, là những người đang phải chịu áp lực lớn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19.

Ông Tedros đề cập tới đoạn video được Tân Hoa xã đăng tải trên Twitter trước đó, trong đó kể về câu chuyện của 6 y tá tại một điểm cách ly ở tỉnh An Huy của Trung Quốc đang chăm sóc 2 đứa trẻ có cha mẹ mắc Covid-19. Người đứng đầu WHO nhấn mạnh đoạn video đã cho thấy những nỗ lực và sự tận tụy của những y tá đối với công việc của mình và bệnh nhân. Vì thế, hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế cần thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ dành cho những y tá và nữ hộ sinh. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính tới ngày 11-2 vừa qua, nước này đã ghi nhận 1.716 nhân viên y tế mắc Covid-19 với 6 trường hợp tử vong.

Y tá và nữ hộ sinh là một trong những nguồn lực cơ bản trong mạng lưới y tế góp phần đắc lực trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Hội đồng Y tế Thế giới đã chọn năm 2020 là Năm Quốc tế của y tá và nữ hộ sinh nhằm vinh danh và đề cao vai trò của những y tá và nữ hộ sinh trong lĩnh vực y tế.

Nguy cơ khan hiếm thuốc kháng sinh

Ông Joerg Wuttke, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc ngày 18-2 cảnh báo, các nhà thuốc trên toàn thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thuốc kháng sinh và nhiều loại thuốc khác nếu các vấn đề về nguồn cung do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Trung Quốc không sớm được giải quyết.

Phát biểu tại một hội nghị ở Bắc Kinh, ông Wuttke cho rằng, các vấn đề về chuỗi cung ứng dược phẩm ở Bắc Kinh đã trở nên trầm trọng hơn sau khi nhà chức trách thành phố này áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người đến từ nước ngoài. Biện pháp cách ly nghiêm ngặt này cũng gây khó khăn cho việc cử các chuyên gia kỹ thuật tới hỗ trợ dập dịch.

Quan chức trên đồng thời nhấn mạnh những khó khăn trong việc vận chuyển các nguồn cung dược phẩm ở Trung Quốc, khiến hàng hóa ứ đọng, do các biện pháp hạn chế các phương tiện lưu thông nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.