Vượt qua Italia, Mỹ có số ca tử vong vì dịch Covid-19 nhiều nhất

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại Trung tâm Y tế Wyckoff Heights, New York

Bang cuối cùng tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tính đến ngày 12-4, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 20.555 người tại Mỹ, vượt qua cả Italia với 19.468, Tây Ban Nha với 16.606, Pháp 13.832 và Anh có 9.875. Mỹ cũng là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2, với 532.879 trường hợp.

Tại tâm dịch bang New York, tổng số ca mắc bệnh đã vượt 180.000 người, trong đó có 8.627 ca tử vong, chiếm hơn 42% số ca tử vong trên toàn nước Mỹ. New Jersey là bang có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai của Mỹ với 58.151 người, trong đó có 2.183 ca tử vong. Ngoài ra, tại Mỹ hiện có 5 bang khác đã ghi nhận trên 20.000 ca mắc Covid-19 là Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California và Louisiana. Các bang Illinois, Florida, Texas, Georgia, Connecticut và Washington cũng đã ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm bệnh.

Tổng thống Donald Trump ngày 11-4 đã thông qua tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang Wyoming. Đây là bang cuối cùng trong 50 tiểu bang được ban bố tình trạng này. Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ Tổng thống ban bố thảm họa lớn tại 50 tiểu bang cùng một sự kiện.

Trước đó, hôm 9-4, Thống đốc bang Wyoming, ông Mark Gordon gửi thư đề nghị Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định giữa lúc số ca Covid-19 tại bang tăng lên thành hơn 200 ca. Ông Gordon nói dù tình trạng tại Wyoming chưa đáng báo động như những bang khác nhưng việc ban bố thảm họa lớn sẽ giúp chính quyền và người dân chuẩn bị, huy động nguồn lực khi cần. Việc ban bố tình trạng thảm họa lớn giúp bang cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tại Wyoming tiếp cận với nguồn ngân sách của liên bang dành để chống dịch Covid-19 và phối hợp với các cơ quan liên bang đang phụ trách chống dịch.

New York đóng cửa trường học hết năm học

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chính quyền thành phố New York của Mỹ đã quyết định cho học sinh nghỉ học hết năm học năm nay. Phát biểu với báo giới ngày 11-4, Thị trưởng Bill de Blasi nêu rõ các trường học công lập trong thành phố sẽ đóng cửa nốt niên khóa này. Ông nhấn mạnh để học sinh tới trường trong tình cảnh hiện nay là hết sức nguy hiểm. Ông nêu rõ các cơ quan chức năng đang xem xét một kế hoạch tổng thể để mở cửa lại trường học vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau tuyên bố của Thị trưởng New York Bill de Blasio, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khẳng định chính quyền thành phố New York không được quyết định cho học sinh nghỉ học hết năm học này nếu chưa có sự tán thành của ông. Thống đốc Cuomo nhấn mạnh việc đóng hay mở cửa các trường trong hệ thống công lập tại New York là quyền của lãnh đạo bang và hiện giờ ông chưa đưa ra quyết định gì về vấn đề này. Theo quyết định hiện đang có hiệu lực của chính quyền bang New York, các trường công lập ở đây sẽ đóng cửa đến hết ngày 29-4.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong không có người nhận được chôn cất tập thể

Thành phố New York không có nhiều lựa chọn ngoài việc chôn cất những nạn nhân của đại dịch Covid-19 trên đảo Hart, người phát ngôn của tòa thị chính thành phố cho biết vào hôm 9-4 vừa qua. “Suốt nhiều thập kỷ, đảo Hart đã là nơi yên nghỉ của những người chết mà không có người thân đến nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng hòn đảo này theo cách đó trong cuộc khủng hoảng hiện nay và nhiều khả năng những người đã qua đời vì Covid-19 phù hợp với tiêu chí này sẽ được chôn cất trên đảo trong những ngày sắp tới”, Freddi Goldstein, Người phát ngôn của Thị trưởng chia sẻ với tờ New York Post.

Trước đó, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết thành phố đang cân nhắc việc tạm thời chôn những người tử vong vì dịch bệnh trên đảo Hart, nhưng chưa đưa ra một khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, những hình ảnh mới đáng lo ngại được công bố hôm thứ năm tuần trước cho thấy hơn một chục công nhân hợp đồng mặc quần áo bảo hộ chôn cất ít nhất 40 hòm gỗ trong một ngôi mộ tập thể.

Số lượng người tử vong do Covid-19 tại New York được cho là không chính xác vì có những trường hợp được phát hiện đã chết tại nhà nhưng không được xét nghiệm. Văn phòng Kiểm tra Y tế thành phố cho biết các thi thể sẽ được lưu giữ trong 14 ngày trước khi được chuyển đến nơi chôn cất nếu không có ai đến nhận.