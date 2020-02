Thành phố Vũ Hán, trung tâm của sự bùng phát virus corona, đang chạy đua với thời gian để tạo ra gần 12.000 giường bệnh tạm thời để tiếp nhận bệnh nhân mới. Hôm 4-2, Vũ Hán xác nhận có gần 2.000 ca bệnh mới. Công việc chuyển đổi các trung tâm thể thao, nhà triển lãm thành 11 bệnh viện dã chiến, công suất 10.000 giường dự kiến hoàn thành vào ngày 5-2. Các bệnh viện dã chiến, nằm ở các quận khác nhau trong thành phố, sẽ tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ do virus corona gây ra Đây là biện pháp mà các chuyên gia cho là chưa từng có ở Trung Quốc, khi thành phố bị ảnh hưởng nặng nề này đang vật lộn để cung cấp giường cho hơn 8.000 bệnh nhân bị nhiễm bệnh và chính quyền tỉnh tuyên bố không để bệnh nhân nào bị bỏ sót. “Chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời với số lượng giường lớn trong một không gian khổng lồ là một biện pháp y tế công cộng quan trọng mà Trung Quốc thực hiện vào thời điểm quan trọng”, Wang Chen, một chuyên gia hô hấp nổi tiếng và Chủ tịch của Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc cho biết. Không giống như các bệnh viện dã chiến trong các nỗ lực cứu trợ thời chiến hay động đất, các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán là chưa từng có ở Trung Quốc. Chuyên gia Wang Chen cho biết, biện pháp mới được thiết kế đặc biệt để giải quyết vấn đề cấp bách về lây truyền virus trong các hộ gia đình và cộng đồng. Nếu một số lượng lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ sống ở nhà hoặc nghi ngờ bệnh nhân đi lang thang trong cộng đồng, họ sẽ trở thành nguồn lây lan virus chính. Hơn nữa, vì giường bệnh thiếu thốn, cuộc sống của họ có thể gặp nguy hiểm nếu không được điều trị hiệu quả, chuyên gia nói thêm. Cảnh bên trong Nhà thi đấu Hồng Sơn - một địa điểm được chuyển đổi thành một bệnh viện tạm thời để tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm virus 2019-nCoV ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm 4-2 Trước đó, thành phố đã lên kế hoạch xây mới 2 bệnh viện tạm thời là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn với tổng số 2.600 giường để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn 1.000 giường bệnh với 34.000m2 không gian cách ly đã được hoàn thành sau 10 ngày xây dựng thần tốc, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân sáng 4-2. Trong khi đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn đang khẩn trương hoàn tất. Đến ngày 5-2, công trình này đã hoàn thành 90%, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tuần này Bệnh viện sẽ chứa 1.600 giường, tăng hơn 300 so với thiết kế trước đó, khi số lượng bệnh nhân địa phương tăng lên. Dự kiến, bệnh viện Lôi Thần Sơn sẽ mở rộng tới 60.000m2, cung cấp không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế. Nếu đúng như kế hoạch đề ra, bệnh viện Lôi Thần Sơn này có thể lập kỷ lục là một trong những công trình xây dựng nhanh nhất thế giới Trung Quốc hiện là một trong những đối thủ sừng sỏ trên thế giới ở lĩnh vực xây dựng. Năm 2016, họ hoành thành 84 nhà chọc trời so với Mỹ chỉ có 7 tòa nhà. Tòa Mini Sky City ở Hồ Nam cao 57 tầng chỉ xây hết có 19 ngày. Theo các quan chức Trung Quốc, 2 bệnh viện ở Vũ Hán dựa trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn, một cơ sở tạm thời ở ngoại ô Bắc Kinh trong đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng hay SARS năm 2003. Bệnh viện ở Bắc Kinh đã được xây trong 7 ngày. Cuối tháng 6-2003, Tân Hoa Xã cho biết, 99% bệnh nhân nhập viện này đã hồi phục và không có thành viên nào của nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Thành phố Vũ Hán, trung tâm của sự bùng phát virus corona, đang chạy đua với thời gian để tạo ra gần 12.000 giường bệnh tạm thời để tiếp nhận bệnh nhân mới. Hôm 4-2, Vũ Hán xác nhận có gần 2.000 ca bệnh mới. Công việc chuyển đổi các trung tâm thể thao, nhà triển lãm thành 11 bệnh viện dã chiến, công suất 10.000 giường dự kiến hoàn thành vào ngày 5-2. Các bệnh viện dã chiến, nằm ở các quận khác nhau trong thành phố, sẽ tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ do virus corona gây ra Đây là biện pháp mà các chuyên gia cho là chưa từng có ở Trung Quốc, khi thành phố bị ảnh hưởng nặng nề này đang vật lộn để cung cấp giường cho hơn 8.000 bệnh nhân bị nhiễm bệnh và chính quyền tỉnh tuyên bố không để bệnh nhân nào bị bỏ sót. “Chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời với số lượng giường lớn trong một không gian khổng lồ là một biện pháp y tế công cộng quan trọng mà Trung Quốc thực hiện vào thời điểm quan trọng”, Wang Chen, một chuyên gia hô hấp nổi tiếng và Chủ tịch của Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc cho biết. Không giống như các bệnh viện dã chiến trong các nỗ lực cứu trợ thời chiến hay động đất, các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán là chưa từng có ở Trung Quốc. Chuyên gia Wang Chen cho biết, biện pháp mới được thiết kế đặc biệt để giải quyết vấn đề cấp bách về lây truyền virus trong các hộ gia đình và cộng đồng. Nếu một số lượng lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ sống ở nhà hoặc nghi ngờ bệnh nhân đi lang thang trong cộng đồng, họ sẽ trở thành nguồn lây lan virus chính. Hơn nữa, vì giường bệnh thiếu thốn, cuộc sống của họ có thể gặp nguy hiểm nếu không được điều trị hiệu quả, chuyên gia nói thêm. Cảnh bên trong Nhà thi đấu Hồng Sơn - một địa điểm được chuyển đổi thành một bệnh viện tạm thời để tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm virus 2019-nCoV ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm 4-2 Trước đó, thành phố đã lên kế hoạch xây mới 2 bệnh viện tạm thời là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn với tổng số 2.600 giường để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn 1.000 giường bệnh với 34.000m2 không gian cách ly đã được hoàn thành sau 10 ngày xây dựng thần tốc, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân sáng 4-2. Trong khi đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn đang khẩn trương hoàn tất. Đến ngày 5-2, công trình này đã hoàn thành 90%, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tuần này Bệnh viện sẽ chứa 1.600 giường, tăng hơn 300 so với thiết kế trước đó, khi số lượng bệnh nhân địa phương tăng lên. Dự kiến, bệnh viện Lôi Thần Sơn sẽ mở rộng tới 60.000m2, cung cấp không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế. Nếu đúng như kế hoạch đề ra, bệnh viện Lôi Thần Sơn này có thể lập kỷ lục là một trong những công trình xây dựng nhanh nhất thế giới Trung Quốc hiện là một trong những đối thủ sừng sỏ trên thế giới ở lĩnh vực xây dựng. Năm 2016, họ hoành thành 84 nhà chọc trời so với Mỹ chỉ có 7 tòa nhà. Tòa Mini Sky City ở Hồ Nam cao 57 tầng chỉ xây hết có 19 ngày. Theo các quan chức Trung Quốc, 2 bệnh viện ở Vũ Hán dựa trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn, một cơ sở tạm thời ở ngoại ô Bắc Kinh trong đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng hay SARS năm 2003. Bệnh viện ở Bắc Kinh đã được xây trong 7 ngày. Cuối tháng 6-2003, Tân Hoa Xã cho biết, 99% bệnh nhân nhập viện này đã hồi phục và không có thành viên nào của nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.