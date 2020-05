Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc thông qua nghị quyết luật an ninh Hồng Kông?

ANTD.VN - Chiều 28-5, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị đưa ra bình luận về việc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về việc thiết lập kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp quốc hội thường niên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 28-5

“Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Hồng Kông. Lập trường của Việt Nam về tình hình Hồng Kông đã được nêu rõ, Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc, các vấn đề liên quan tới Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam luôn mong muốn tình hình Hồng Kông được ổn định và phát triển thịnh vượng”, ông Đoàn Khắc Việt nói.

Theo SCMP, luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai trên khắp Hồng Kông để ngăn chặn bất kỳ cuộc biểu tình tiềm năng nào.