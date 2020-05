"Việt Nam đang trỗi dậy và vươn lên ở châu Á"

Tờ The Egyptian Gazette (Công báo Ai Cập) - tờ báo tiếng Anh lâu đời nhất ở Trung Đông

Một số tờ báo, gồm các báo điện tử Events Magazine News, báo điện tử Al Naasher và nhật báo The Egyptian Gazette ngày 16-5 cũng dành những phần nội dung đáng kể, trang trọng về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19-5-1890 / 19-5-2020).

Nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được đăng trên các số báo ra cùng ngày. Đây cũng là cách mà truyền thông Ai Cập thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của Việt Nam, cũng như việc đặt nền móng cho quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Ai Cập và Việt Nam.

Về lĩnh vực kinh tế, tờ The Egyptian Gazette cho rằng Việt Nam được đánh giá là một con hổ đang trỗi dậy tại châu Á với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2019 đạt hơn 7,0%. Thu nhập của người dân tiếp tục tăng, mỗi năm đạt gần 2.800 USD/người và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,45%, được Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) công nhận là một thành tựu quan trọng trong giảm nghèo.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất thế giới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã vượt 38 tỷ USD trong năm 2019, đánh dấu mức cao nhất trong 10 năm và thể hiện mức tăng hàng năm là 7,2%.

Các nước trên thế giới đánh giá cao kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Theo các báo trên, năm 2020, Việt Nam đang đảm nhiệm “vai trò kép” rất quan trọng ở khu vực và thế giới khi trở thành Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1-2020, đáp ứng tốt các mục tiêu, yêu cầu và phương châm đề ra.

Lãnh đạo Liên hợp quốc và các nước đã đánh giá cao việc Việt Nam điều hành công việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một cách chuyên nghiệp, minh bạch, có tham vấn rộng rãi. Việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là kết quả bước đầu quan trọng, tạo thuận lợi cho sự tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Về chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự ngưỡng mộ những kết quả tích cực trong phòng và chống Covid-19 của chính phủ Việt Nam. Cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao nỗ lực, các biện pháp mạnh mẽ, chủ động mà Việt Nam đã thực hiện để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19. Cũng như Ai Cập, Việt Nam đã gửi những chuyến hàng cứu trợ y tế đến các nước bị thiệt hại nặng nề do đại dịch này. Truyền thông Ai Cập cũng ghi nhận việc báo giới quốc tế đồng loạt ca ngợi kinh nghiệm về phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam.

Về triển vọng hợp tác song phương, báo Ai Cập cho rằng năm vừa qua, quan hệ Việt Nam-Ai Cập đã tiếp tục chứng kiến những bước phát triển mới trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều cấp độ. Trên cương vị Chủ tịch của ASEAN trong năm 2020, Việt Nam có thể đóng vai trò là cầu nối quan trọng để kết nối Ai Cập và các nước ASEAN khác, qua đó góp phần giúp chính phủ Ai Cập thúc đẩy mạnh mẽ chính sách “hướng Đông”.