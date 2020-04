Trong 2 tuần vừa qua, chủ ngân hàng đầu tư New Zealand Troy Bowker đã kêu gọi chính phủ chấp nhận đề xuất cấp khoảng 2.000 thị thực cho các cá nhân có thể đầu tư 50 triệu USD vào nước này như một giải pháp thúc đẩy kinh tế. Ông Troy Bowker nêu điều kiện rằng, để được cấp quyền công dân, nhà đầu tư phải ở lại New Zealand tối thiểu 5 năm và cam kết đầu tư tài sản vào các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có dòng vốn "khủng" này có thể bù đắp cho những nỗ lực cách ly xã hội của đất nước New Zealand. “Những gì chúng ta hy sinh đã tạo ra tài sản trí là New Zealand - nơi trú ẩn an toàn”, ông Bowker lý giải trên chương trình phát thanh Magic Talk Tính đến ngày 24-4, New Zealand đã có 1.451 ca nhiễm Covid-19 với 16 người tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt, được áp dụng sớm và tập trung vào việc loại bỏ các ca nhiễm mới đã tạo nên kết quả đáng khen ngợi đó Trong đại dịch Covid-19, New Zealand đã được nhắc đến như một nơi chịu ảnh hưởng dịch bệnh ít, nên đó cũng là địa điểm mà giới siêu giàu tìm đến để mua các hầm trú ẩn, lánh xa cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Đầu tuần này, Bloomberg cho biết, một vài giám đốc điều hành ở Thung lũng Silicon giàu có đã đến nơi trú ẩn ngày tận thế của họ ở New Zealand để lánh đại dịch. Được biết, rải rác trên khắp đất nước New Zealand là một số hầm ngầm được thiết kế để người cực kỳ giàu có thể ẩn náu an toàn trong trường hợp khẩn cấp hoặc thậm chí là “ngày tận thế” Những tên tuổi hàng đầu trong giới sản xuất, kinh doanh hầm ngầm trú ẩn như Vivos, Rising S Co đã đầu tư vào New Zealand. Sản phẩm hầm ngầm mà họ rao bán có thể có giá tới 8 triệu USD, bao gồm cả các tính năng như phòng trò chơi, trường bắn, phòng tập thể dục và giường phẫu thuật. Thậm chí, một khách hàng Arập giàu có còn yêu cầu xây một sân bay trực thăng kết nối với một nhà thờ Hồi giáo dưới lòng đất. Công trình được cho là có giá tới 60 triệu USD Mối quan hệ của giới siêu giàu với New Zealand không phải là mới. Vị trí địa lý tách biệt cùng hình ảnh “xanh sạch” trong mắt khách du lịch là lợi thế nổi bật New Zealand cũng từng có chính sách thị thực thu hút đầu tư, đơn cử như cấp quyền công dân cho người đầu tư 3 triệu USD trong 4 năm hay mức 10 triệu USD trong 3 năm, theo Stuff. Nhưng Thủ tướng Jacinda Ardern sớm bác bỏ kế hoạch kêu gọi đầu tư cũng gây dư luận trái chiều. Có người nói việc từ chối là quá vội vàng vì New Zealand có thể phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp 20% do Covid-19, trong khi ý tưởng đó có khả năng mang lại 100 tỷ USD cho nền kinh tế. Nhưng nhà kinh tế Shamubeel Eaqub không đồng ý với đề xuất này. Ông nói với trang Stuff rằng lịch sử chỉ ra rằng, nhiều khả năng những doanh nhân giàu có sẽ mua sân golf, trang trại, biệt thự hoặc đôi khi là đất để xây hầm ngầm hơn là đầu tư vào tạo việc làm. Nhà kinh tế Shamubeel Eaqub cho biết, thực tế không ai trong số những người siêu giàu là công dân hoặc cư dân ở đây đã đứng lên trợ giúp New Zealand trong đại dịch. “Tôi không nghĩ chúng ta nên kêu gọi những người giàu hãy đến đây. Hộ chiếu New Zealand không phải để bán”, ông Shamubeel Eaqub nói và cho rằng việc kêu gọi giới siêu giàu đầu tư cũng truyền đi thông điệp không hay rằng New Zealand chỉ coi trọng những người có lượng tài sản và thu nhập cao

