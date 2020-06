Sau các cuộc tuần hành hôm 30-5-2020, hình ảnh Cảnh sát trưởng hạt Camden Joseph Wysocki đi bộ cùng với người biểu tình, mang theo biểu ngữ “Ủng hộ tình đoàn kết”, lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông Joseph Wysocki quan niệm rằng, cảnh sát cũng là một phần của cộng đồng. Vậy nên, khi biết kế hoạch biểu tình sắp tới, họ sẵn sàng tham gia. “Không phải chúng tôi kiểm soát thành phố, mà là chúng ta đoàn kết xây dựng thành phố”, ông Wysocki nói. Đối với hạt Camden, bang New Jersey, một thành phố từ lâu đã nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cao, cảnh sát đi cạnh những người sự kiện tuần hành hòa bình không phải là hiện tượng xảy ra chỉ 1 ngày mà nó là kết quả nhiều năm nỗ lực kết nối với cư dân. “Cảnh sát ở đó. Họ không cầm dùi cui hay để lộ súng. Họ không kích động đám đông hay bất cứ điều gì. Họ để mọi người nói, không có ai xô đẩy gì cả, mọi người đều cảm thấy thoải mái”, một người biểu tình cho hay. Đối diện với Camden bên kia sông ở Philadelphia, biểu tình đã biến thành bạo lực với hơn 100 người bị bắt giữ vào cuối ngày 30-5. Nhưng ở Camden, tình hình vẫn yên ổn. “Với tôi, tuần hành cùng với người biểu tình là một hình thức giảm leo thang. Cảnh sát không thể áp đặt ý chí lên cộng đồng. Sử dụng vũ lực là biện pháp cuối cùng, xuống thang là điều bắt buộc”, ông Wysocki nói Các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, được châm ngòi sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen bị một cảnh sát da trắng đè cổ đến chết hôm 25-5, kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát chống lại người da đen. Trong bối cảnh này, cảnh sát Mỹ ở rất nhiều nơi như Santa Cruz, Houston, California, Norfolk, Virginia và các thành phố khác đã đứng về phía những người biểu tình. Cảnh sát New York bày tỏ tình đoàn kết với người dân đòi công lý cho George Floyd Cảnh sát Florida ủng hộ quan điểm của người dân rằng cần chấm dứt những vụ giết người mang tính phân biệt chủng tộc Sở Cảnh sát Santa Cruz viết trên Twitter rằng họ hoàn toàn ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa. Cảnh sát trưởng Andy Mills và Thị trưởng Santa Cruz Justin Cummings cũng có mặt trong hoạt động biểu tình. “Thế hệ cảnh sát Santa Cruz mới đã giác ngộ hơn về vấn đề chủng tộc, và điều này sẽ giúp cải thiện hình ảnh của chúng tôi”, ông Andy Mills viết trên tờ Santa Cruz Sentinel. Đoạn clip chia sẻ trên Twitter cũng thu hút sự chú ý của nhiều người là hình ảnh Cảnh sát trưởng Ferguson, bang Missouri cùng các nhân viên hòa vào đám đông 500 người bên ngoài trụ sở cảnh sát. Đáng nói, hồi tháng 8-2014, Ferguson là nơi nổ ra các cuộc biểu tình bạo lực trong nhiều tuần sau khi một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết Brown, một nghi phạm không mang theo vũ khí, với lý do tự vệ. Còn tại Flint, Michigan, những người biểu tình đã kéo đến Sở cảnh sát thị trấn Flint, nơi họ gặp cảnh sát có trang bị công cụ chống bạo động. Nhưng sau cuộc trò chuyện giữa người biểu tình và cảnh sát, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra bình yên. “Chúng tôi thực sự muốn ở bên các bạn”, Cảnh sát trưởng Hạt Genesee Chris Swanson nói với những người biểu tình. Ông Swanson đã bỏ mũ bảo hiểm và dùi cui xuống để truyền đi thông điệp muốn đây là một cuộc tuần hành vì hòa bình chứ không phải là biểu tình bạo động.

