Giấy toilet không có tác dụng bảo vệ đặc biệt nào trước dịch Covid, hiện đã lây nhiễm cho hơn 150.000 người trên toàn cầu. Hướng dẫn phòng bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng không hề nhắc đến giấy vệ sinh, nhưng sao nó lại là một trong những mặt hàng bán chạy nhất mùa dịch này? Theo chuyên gia tâm lý Mỹ Emma Kenny, việc mọi người đổ xô đi mua giấy vệ sinh không phải để ứng phó với virus, mà chỉ đơn thuần là phản ứng trước nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra. Khắp nơi trên thế giới, ở cả các nước lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Australia… là hình ảnh người dân đi siêu thị vơ vét giấy vệ sinh để chuẩn bị ứng phó với dịch Covid-19 Ở Australia thậm chí người ta còn gọi là “ngày tận thế với giấy vệ sinh”, khi đoạn clip hưu hành rộng rãi cho thấy 2 khách hàng giằng co nhau chỉ vì tranh giành mua giấy vệ sinh ở Sydney Trong "trào lưu" này, một tờ báo ở Australia thậm chí đã in thêm 8 trang ấn bản để có thể tận dụng làm giấy vệ sinh khẩn cấp. Giới chức Autralia đã hối thúc công chúng ngừng tình trạng mua sắm hoảng loạn bởi không có tình trạng khan hiếm hàng hóa và giấy vệ sinh là sản phẩm nội địa của Australia. Tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hối thúc người dân nước này đừng tích trữ đồ, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cửa hàng đều đảm bảo nguồn cung Hai chuỗi siêu thị của Anh là Coles và Woolworths khẳng định hàng còn nhiều và các nhà sản xuất giấy vệ sinh cho biết họ vẫn đang vận hành sản xuất để đáp ứng nhu cầu người dân. Lý giải điều này, ông Steven Taylor, chuyên gia tâm lý và là giáo sư thuộc Đại học British Columbia, Mỹ cho rằng chính tâm lý sợ hãi là nguyên nhân thúc đẩy người dân đổ xô đi mua giấy vệ sinh Theo chuyên gia Steven Taylor, con người sinh ra là sinh vật bầy đàn, luôn nhìn vào hành động của người khác để phán đoán điều gì là an toàn và điều gì là nguy hại. Khi nhìn thấy mọi người đua nhau mua, tâm lý đám đông xuất hiện và lan tỏa Nhiều chuyên gia cho rằng chính mạng truyền thông xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán nỗi sợ hãi về virus Covid-19 khi chia sẻ hàng loạt hình ảnh kệ hàng trống trơn hay những bịch giấy cuộn vệ sinh chất cao như núi Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Katharina Wittgens cho rằng người tiêu dùng đã đánh giá quá mức về nguy cơ của dịch Covid-19 và tâm lý sợ hãi đã khiến nhiều người mua sắm và tích trữ nhiều thứ hơn là họ cần “Việc muốn chuẩn bị quá mức là điều rất tự nhiên”, ông Frank Farley, Giáo sư tại Đại học Temple và cựu Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ lý giải. “Dịch Covid-19 đang gây ra một loại tâm lý sinh tồn, khi chúng ta phải ở nhà lâu nhất có thể thì cần phải tích trữ đồ thiết yếu và chắc chắn bao gồm giấy vệ sinh”, ông nói với CNN. Dựa vào tâm lý khách hàng, các chuyên gia cho rằng nhiều người lo lắng “nếu chẳng may hết giấy vệ sinh, chúng ta dùng gì để thay thế?” “Việc chuẩn bị trước, thậm chí bằng cách mua giấy vệ sinh đem lại cho con người ta cảm giác kiểm soát đối với tình huống bất lực. Như thế, họ sẽ bớt hoang mang với Covid-19”, Baruch Fischhoff, giáo sư tâm lý học tại Viện Chính trị và Chiến lược tại Đại học Carnegie Mellon cho biết. Theo thống kê, một người Mỹ trung bình sử dụng gần 3 cuộn giấy vệ sinh mỗi tuần hoặc 141 cuộn/năm. Điều đó có nghĩa là nếu phải trải qua 2 tuần tự cách ly, mỗi người chỉ cần 6 cuộn giấy vệ sinh là đủ.

