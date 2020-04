Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ điều tra việc ngừng tài trợ cho WHO

ANTD.VN - Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 27-4 đã mở cuộc điều tra, yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu và thông tin liên quan tới quyết định ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng.

Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel cho rằng, WHO không phải là một tổ chức hoàn thiện và cần phải cải cách, tuy nhiên, “quyết định ngừng tài trợ cho WHO trong lúc thế giới đương đầu với thảm họa Covid-19 không phải là một lời giải đáp”.

Ông Engel nhấn mạnh, giải thích của chính quyền Tổng thống Trump là chưa đủ, do đó, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cần tìm hiểu mục đích đằng sau quyết định này. Ông Engel yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các thông tin liên quan tới quyết định của Tổng thống Trump trước ngày 4-5.

Nếu không được đáp ứng, ông Engel cho biết, ủy ban sẽ xem xét tất cả các biện pháp theo ý của mình. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là có thể ban hành trát đòi hầu tòa đối với các cơ quan liên bang.

Tổng thống Donald Trump ngày 14-4 đã quyết định ngừng cấp kinh phí cho WHO trong vòng 60-90 ngày nhằm xem xét lại cấu trúc lãnh đạo cũng như cách WHO đối phó với Covid-19. Ông Trump cho rằng WHO đã thiên vị Trung Quốc và không buộc nước này chịu trách nhiệm trong việc để virus SARS CoV-2 lây lan.