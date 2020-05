Twitter lần đầu dán nhãn cảnh báo các dòng tweet của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Quyết định của Twitter dán nhãn cảnh báo cho các dòng tweet của Tổng thống Trump về kế hoạch bầu cử ở bang California là kết quả của một chính sách mới được công bố vào ngày 11-5.

Nó được áp dụng vì các dòng tweet do ông Trump đăng tải đã vi phạm chính sách của Twitter, trong đó cấm người dùng “thao túng hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử hoặc các quy trình dân sự khác”, như đăng thông tin sai lệch có thể khiến mọi người từ chối đi bỏ phiếu, một phát ngôn viên của công ty xác nhận.

Trước đó, các dòng tweet do Tổng thống Trump đăng lên chứa nhiều thông tin sai lệch về kế hoạch bỏ phiếu qua thư của bang California vào tháng 11 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Những dòng tweet này giờ đây xuất hiện biểu tượng dấu chấm than màu xanh nhạt cùng với thông điệp “Nhận thông tin về việc bỏ phiếu qua thư tại đây”. Nhãn dán cảnh báo có thể không hiển thị khi các dòng tweet được nhúng vào một trang web khác.