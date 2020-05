Trung Quốc với phần còn lại của thế giới hậu đại dịch Covid-19

New Zealand: Quan chức cấp cao Bộ Y tế New Zealand, Ashley Bloomfield thông báo nước này lần đầu tiên không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào kể từ ngày 16-3 và chưa đầy một tuần sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhờ tình hình dịch bệnh đã nằm trong tầm kiểm soát. Ông Ashley Bloomfield nhấn mạnh: “Đây là ngày đầu tiên chúng tôi không ghi nhận thêm ca nhiễm bệnh mới. Cần duy trì bước tiến tích cực này, đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội nhằm đảm bảo dịch bệnh không bùng phát trở lại”. New Zealand có 1.487 ca nhiễm, 20 người tử vong.

Nhật Bản: Theo Hãng thông tấn Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 4-5 sẽ chính thức quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên cả nước thêm khoảng 1 tháng nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan. Thủ tướng Abe Shinzo đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 1 tháng đối với 7 tỉnh thành, trong đó có Thủ đô Tokyo, từ ngày 7-4. Sau đó, ngày 16-4, ông quyết định mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả 47 tỉnh, thành trong cả nước đến ngày 6-5.