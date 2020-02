Trung Quốc tự tin đánh bại dịch bệnh do virus Corona

Bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán điều trị các ca nhiễm virus Corona chủng mới

“Không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào”



Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona bùng phát, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã toàn lực chống lại bệnh dịch. Trung Quốc đã huy động cả nước, triển khai toàn diện, phản ứng nhanh chóng, tiến hành các biện pháp phòng chống toàn diện nhất, nghiêm khắc nhất, phát động toàn dân chống lại bệnh dịch virus nCoV.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc sẽ “không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào” trong cuộc chiến với dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định xu hướng phát triển trong dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc vẫn không thay đổi. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định nước này không chỉ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân Trung Quốc mà còn bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân thế giới.

Với thái độ công khai, minh bạch và có trách nhiệm, Trung Quốc đã thông tin cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia, khu vực liên quan, trong đó có Mỹ và mời các chuyên gia liên quan của WHO đến Vũ Hán khảo sát tình hình. Trung Quốc là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh nCoV. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp có tính quyết đoán, kịp thời, được WHO và nhiều nước đánh giá cao.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến chống lại bệnh dịch nCoV của Trung Quốc và sẵn sàng gửi các chuyên gia đến Trung Quốc và sẽ cung cấp viện trợ cho Trung Quốc bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc trong một thời gian ngắn mà Trung Quốc đã xây dựng xong bệnh viện chuyên môn là rất ấn tượng, điều này càng thể hiện năng lực ứng phó và tổ chức của Trung Quốc. Ông bày tỏ tin tưởng Trung Quốc nhất định sẽ chiến thắng bệnh dịch, đồng thời cho biết Mỹ sẽ có thái độ bình tĩnh để xem xét và ứng phó với dịch bệnh, sẵn sàng duy trì liên hệ và hợp tác với Trung Quốc thông qua các kênh song phương và WHO.

Ghi nhận ngày đầu tiên giảm số ca nhiễm mới tại Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 6-2 ghi nhận ngày đầu tiên số ca nhiễm virus Corona mới tại Trung Quốc đã giảm, nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá rằng sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm.

Tiến sỹ Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, cho biết “có những chu kỳ lây truyền, và chúng ta có thể thấy những trường hợp đó tăng lên trong những ngày tới. Nhưng ít nhất trong thời điểm này, mọi thứ đã ổn định”. Tuy nhiên, ông Ryan cũng lưu ý rằng “chúng ta vẫn đang ở giữa một đợt bùng phát dữ dội, 3.700 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận trong một ngày, không có gì để ăn mừng và chắc chắn đó vẫn là một mối lo ngại lớn”. Tiến sĩ Ryan cho biết thêm các ca nhiễm bệnh mới tập trung tại khu vực tâm bệnh dịch của tỉnh Hồ Bắc, chiếm khoảng 80% các trường hợp nhiễm bệnh mới. Tuy nhiên, thống kê cho thấy chưa có sự gia tăng nhanh ở các tỉnh ngoài khu vực Hồ Bắc. Và cũng như vậy, các ca nhiễm bệnh mới không tăng nhanh ở Hồng Kông, Macao và Đài Loan.

Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Fabrizio Hochschild đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và người dân Trung Quốc cũng như của các nước khác trên thế giới trong việc chống lại dịch bệnh. Việc các nước trên thế giới chung tay chống lại dịch bệnh là một bằng chứng có tính chất quan trọng của sự tăng cường hợp tác quốc tế. Ông Fabrizio Hochschild nhấn mạnh chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực thì nhất định sẽ chiến thắng bệnh dịch.

Tê tê được cho là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus Corona

Theo kết quả nghiên cứu được công bố sáng 7-2 của một nhóm do các nhà khoa học thuộc Đại học Nông nghiệp Hoa Nam ở Quảng Châu (Trung Quốc) dẫn đầu, tê tê chính là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus Corona chủng mới. Theo đại diện Đại học Nông nghiệp Hoa Nam, nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 1.000 mẫu hệ gene cộng đồng, còn gọi metagenome ở nhiều loại động vật hoang dã và tìm thấy tê tê là vật chủ trung gian khả nghi nhất. Các nhà khoa học thấy rằng trình tự gene của chủng virus Corona được tách ra từ tê tê giống tới 99% so với trình tự bộ gene virus nCoV ở người nhiễm bệnh. Từ đó, các chuyên gia cho rằng tê tê có thể là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus nCoV gây viêm phổi Vũ Hán.

Trước đó, trong quá trình giải mã trình tự gene các mẫu bệnh phẩm viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện virus Corona chủng mới rất giống với chủng virus Corona gây bệnh SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) giai đoạn 2002-2003 vốn có nguồn gốc từ loài dơi.

Việc công bố nghiên cứu cho rằng tê tê là vật chủ trung gian truyền nhiễm được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới đang hoành hành hiện nay. Tính đến ngày 7-2, toàn thế giới có ít nhất 639 ca tử vong và 31.481 ca nhiễm. Có 1.561 người được chữa khỏi.