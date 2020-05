Trung Quốc phê chuẩn đề xuất soạn thảo luật an ninh quốc gia về Hồng Kông

17:23 28/05/2020 0 Hải Yến (Theo CNN)

ANTD.VN - Bế mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ngày 28-5, Quốc hội nước này đã phê chuẩn đề xuất soạn thảo luật an ninh quốc gia về Hồng Kông. Giới phân tích cho rằng, đây là một động thái chưa từng có, có thể đe dọa các quyền tự do chính trị cơ bản và tự do dân sự ở đặc khu Hồng Kông.