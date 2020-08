Trung Quốc phản đối Đức dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

"Việc Đức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vi phạm luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi không hài lòng và kiên quyết phản đối quyết định của Đức. Trung Quốc có quyền đáp trả hành động này", đại sứ quán Trung Quốc tại Đức ra thông cáo cho hay.

Vào hôm 31-7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh mới tại đặc khu hành chính này.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

Luật an ninh Hong Kong mới có hiệu lực từ 30-6-2020, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh.

Vào hôm 25-7, Anh đã đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hong Kong, điều diễn ra chỉ ít ngày sau khi Australia và Canada có quyết định tương tự. Các nước này cho rằng, luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong đã tạo ra "thay đổi căn bản” đối với hiệp ước dẫn độ, bao gồm việc cho phép xét xử một số vụ án ở Trung Quốc đại lục.

Theo phía Trung Quốc, các quốc gia trên đã lợi dụng luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh ban hành ở Hong Kong như "một cái cớ để đơn phương đình chỉ hiệp định dẫn độ" với Hong Kong. Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.