Mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi, mọi người náo nức hòa mình vào công viên Ditan ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày đầu tiên của năm mới hôm 5-2-2019 Năm Canh Tý 2020, công viên Ditan vắng vẻ một cách kỳ lạ khi các công nhân gỡ trang trí đèn lồng sau khi lễ đón Tết Nguyên đán bị hủy bỏ. Mừng xuân Kỷ Hợi 2019, chữ “Phúc” treo trong Tử Cấm Thành. Năm 2020, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cũng xin chữ “Phúc” để mong mọi điều may mắn sẽ đến trong khi điều trị cho bệnh nhân virus Corona. Các nghệ sĩ dân gian biểu diễn điệu múa sư tử truyền thống ở Linfen, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 29-1-2019 Vẫn điệu múa sư tử mừng năm mới, du khách người Trung Quốc này được chào đón tại tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan Năm 2019, đông đảo du khách tới tham quan Tử Cấm Thành trong Tết Nguyên đán. 2020: Cảnh sát đeo khẩu trang đứng trước cổng Thiên An Môn, bên ngoài Tử Cấm Thành khi khu di tích này thông báo đóng cửa bắt đầu từ mùng 1 Tết Năm 2019: Hành khách đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tại ga tàu Hằng Dương ở tỉnh Hồ Nam Năm 2020: Hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại ga tàu Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày cận kề năm mới Năm 2019: Màn trình diễn tái hiện lễ đón năm mới của nhà Thanh tại Công viên Ditan ở Bắc Kinh, Trung Quốc Năm 2020: Mọi người đứng trước cổng một ngôi chùa đã đóng cửa ở Bắc Kinh. Thông báo dán trên cổng cho biết, chùa tạm đóng cửa vì lo ngại về an toàn sau khi dịch bệnh bùng phát Năm 2019: Một người phụ nữ cầu nguyện ở khu Chinatown, Bangkok, Thái Lan ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019 Năm 2020: Hai người đàn ông đeo khẩu trang thắp hương cầu nguyện trong năm mới trong chùa ở Jakarta, Indonesia ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020

