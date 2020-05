Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua ra mắt vaccine Covid-19 đầu tiên

ANTD.VN - Trung Quốc mới đây cho biết, sẽ cung cấp ra thị trường loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ cuối năm nay. Tại nước này, một số nhà máy sản xuất vaccine có độ an toàn đảm bảo đang được khẩn trương với công suất hàng trăm triệu liều mỗi năm.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực trở thành quốc gia đầu tiên phát triển thành công vaccine ngừa Covid-19 và trong cuộc đua này, Trung Quốc đang băng băng tiến về đích.

Nhân viên của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc SinoPharm trong phòng điều chế vaccine ở Thủ đô Bắc Kinh

Dẫn đầu với 5 loại vaccine Covid-19 tiềm năng

Tại Trung Quốc, tổng cộng 5 loại vaccine do các công ty nước này phát triển đang được thử nghiệm trên người. 4 trong số 5 ứng cử viên là vaccine bất hoạt - kỹ thuật kích thích phản ứng của hệ miễn dịch tiêu diệt virus. Kỹ thuật này đòi hỏi cơ sở sản xuất đạt mức an toàn cao. Ứng viên còn lại không dùng virus sống để sản xuất, yêu cầu mức độ an toàn sinh học thấp hơn.

Ngày 30-5, Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản Trung Quốc (SASAC) cho biết, ngay từ cuối năm 2020, nhiều khả năng nước này sẽ có thể cung cấp ra thị trường vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc WeChat, SASAC cho biết, trong các thử nghiệm lâm sàng, hơn 2.000 người đã được thử nghiệm dùng các loại vaccine do Viện Sinh phẩm Vũ Hán và Viện Sinh phẩm Bắc Kinh phát triển. Cả hai sản phẩm này đều đang chuẩn bị kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với Kênh truyền hình Sky News của Anh, các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Công ty Công nghệ sinh học Sinovac - công ty tư nhân có trụ sở ở Bắc Kinh, chắc chắn tới 99% rằng loại vaccine phòng ngừa Covid-19 của họ sẽ thành công. Hiện vaccine của Công ty Sinovac đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng với 1.000 người tham gia.

Sky News đăng tải thông tin này khi là hãng truyền thông của Anh đầu tiên được thăm phòng thí nghiệm mà người Trung Quốc đang điều chế vaccine Covid-19. Công ty Sinovac đã gây chú ý vào tháng trước khi công bố kết quả nghiên cứu trên Tạp chí học thuật danh tiếng Science, trong đó chứng minh rằng vaccine của họ, được gọi là CoronaVac, đã giúp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trên khỉ.

Xây gấp cơ sở sản xuất vaccine

Các thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào tháng 7-2020, nhưng vẫn còn một dấu hỏi lớn về các thử nghiệm ở giai đoạn 3. Thông thường, các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 cần tiến hành ở một địa điểm mà dịch Covid-19 vẫn đang lây lan nhanh, trong khi đó, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc thời gian gần đây chỉ còn vài ca mỗi ngày.

Ngoài ra, việc tạo ra vaccine hiệu quả cũng đòi hỏi năng lực sản xuất rất lớn để đáp ứng nhu cầu của toàn cầu. Ông Yu Qingming, người đứng đầu Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (SinoPharm), trực thuộc hệ thống Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG), cho biết 2 cơ sở an toàn sinh học đang được xây dựng với “tốc độ thời chiến”: “Cơ sở tại Bắc Kinh đã hoàn thành và đang chờ chứng nhận, năng lực sản xuất hàng năm sẽ là 100 triệu liều. Cấu trúc của xưởng sản xuất tại Vũ Hán cũng đã hoàn thành, năng lực sản xuất hàng năm là 80 triệu liều”. Sau khi 2 xưởng bắt đầu sản xuất, chúng sẽ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng quy mô lớn và đảm bảo về tính sẵn có và giá cả phải chăng cho vaccine Covid-19.

Ngoài ra, Công ty Sinovac cũng đang xây dựng cơ sở sản xuất an toàn cấp 3 ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh. Công ty hy vọng có thể sản xuất 100 triệu liều mỗi năm và có kế hoạch thử nghiệm sản xuất vào tháng 7. Các nhà sản xuất thuốc có vaccine chưa đạt đến giai đoạn thử nghiệm cao hơn cũng đang xây dựng các cơ sở an toàn.

Ưu tiên rút ngắn thời gian phát triển vaccine

Các nhà sản xuất dược phẩm trên toàn cầu đang nỗ lực phát triển những loại vaccine phòng bệnh và các phương pháp điều trị Covid-19 vốn đã khiến hơn 360.000 người trên thế giới tử vong. Theo Hãng tin Bloomberg, hơn 100 loại vaccine đang được phát triển trên toàn cầu, nhưng chỉ một vài loại bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người. Hiện có khoảng 10 loại vaccine đang được thử nghiệm trên người và các chuyên gia dự báo quá trình phát triển một loại vaccine an toàn và hiệu quả cần từ 12 đến 18 tháng.

Trên thế giới, Mỹ đã hợp tác với nhà sản xuất thuốc Astra Zeneca để sản xuất ít nhất 300 triệu liều vaccine do trường Đại học Oxford (Anh) phát triển vào mùa thu tới. Nhà sản xuất thuốc Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức đang phát triển loại vaccine sử dụng các phiên bản tổng hợp mARN (vật liệu di truyền) của virus, hy vọng phân phối 20 triệu liều vào cuối năm nay nếu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép khẩn.

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) của Liên hợp quốc đã hoan nghênh các nỗ lực phát triển vaccine phòng chống dịch Covid-19 và cung cấp cho toàn thế giới. Tuy nhiên, tổ chức WIPO cảnh báo, vấn đề bản quyền đang gây cản trở cho quá trình này.