Trung Quốc: Đã có 892 bệnh nhân nhiễm virus Corona được điều trị thành công

Nhân viên y tế Malaysia đón các công dân nước này được sơ tán từ Vũ Hán, về tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 4-2

Malaysia: Bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên được xuất viện



Ngày 5-2, Bộ Y tế Malaysia cho biết chính thức thông báo trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm chủng mới của virus Corona tại nước này - là một bệnh nhi 4 tuổi người Trung Quốc - đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Bệnh nhi này là một trong số 10 bệnh nhân nhiễm virus được phát hiện tại Malaysia và là trường hợp đầu tiên được xuất viện sau thời gian điều trị từ ngày 29-1 vừa qua.

Tại Mỹ, một bệnh nhân 35 tuổi nhiễm virus Corona vừa được xuất viện hôm 4-2 sau nhiều ngày điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Providence ở Everett, bang Washington. Người đàn ông này là bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ dương tính với virus Corona sau khi đi từ Trung Quốc về Mỹ. Bệnh nhân này tự đến một bệnh viện chăm sóc khẩn cấp hôm 19-1 sau khi cảm thấy không khỏe. Sau đó, ông được chuyển tới một phòng cách ly đặc biệt tại Trung tâm y tế khu vực Providence vào ngày hôm sau.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, một bệnh nhân 55 tuổi nhiễm virus Corona chủng mới ở Hàn Quốc đã được các bác sỹ nước này điều trị và nay bình phục hoàn toàn. Viện Y tế quốc gia Hàn Quốc (NMC) ngày 5-2 thông báo bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona chủng mới (2019-nCoV) và được dỡ bỏ cách ly. Bệnh nhân này được xuất viện ngày 5-2 và là trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc được xuất viện sau khi nhiễm 2019-nCoV. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Hàn Quốc cùng ngày 5-2 thông báo có thêm 2 trường hợp nhiễm virus trên, theo đó tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc là 18 người. Một trong hai trường hợp nhiễm mới là nam giới người Hàn Quốc đã đến Singapore gần đây.

Tính đến hết ngày 4-2, đã có 892 bệnh nhân tại Trung Quốc được điều trị thành công kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV bùng phát hồi tháng 12-2019.

Nga, Thái Lan tiếp tục sơ tán các công dân khỏi thành phố Vũ Hán

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay thứ 2 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga chở 64 hành khách đã cất cánh từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc tối 4-2. Sang đón các công dân Nga về nước là các bác sỹ quân y và các chuyên gia virus của Bộ Quốc phòng. Các chuyên gia sẽ theo dõi cẩn thận tình trạng sức khỏe của các hành khách. Trước đó cùng ngày, máy bay vận tải quân sự đầu tiên chở 82 công dân Nga cũng đã trở về từ Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova lưu ý rằng chỉ những công dân khỏe mạnh mới trở về quê hương bởi Trung Quốc không cho những người đã bị nhiễm bệnh ra khỏi lãnh thổ của mình. Để phòng ngừa, các công dân này sẽ bị cách ly trong 2 tuần.

Thái Lan cũng đã sơ tán 138 công dân rời khỏi thành phố Vũ Hán. Chuyến bay mang số hiệu FD571 của Hãng hàng không Thai AirAsia chở 138 công dân Thái Lan sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay U-tapao ở tỉnh Rayong, miền Đông Thái Lan, lúc 20h40 ngày 4-2.

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, không ai trong số 138 hành khách này có bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Tuy nhiên, trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã ngăn 2 người Thái Lan lên máy bay tại Vũ Hán vì bị sốt cao. Tính đến ngày 4-2, Thái Lan đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCov), trong đó có 18 khách du lịch Trung Quốc và 6 người Thái Lan. Chưa có trường hợp tử vong nào do dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, được ghi nhận ở Thái Lan.

Liên quan đến dịch bệnh do virus Corona, sáng 5-2 hai hãng hàng không của Mỹ là American Airlines và United Airlines thông báo tạm thời dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc). Hãng American Airlines - thường phục vụ chặng bay từ Dallas/Fort Worth và Los Angeles đến Hồng Kông - cho biết đã tạm dừng các chuyến bay đến ngày 20-2. Tương tự, United Airlines cũng tuyên bố dừng phục vụ chặng bay Hồng Kông từ ngày 8-2 đến 20-2 vì lượng hành khách giảm mạnh. Ngoài ra, nhiều hãng hàng không quốc tế đã áp dụng biện pháp cắt giảm hoặc ngừng chuyến bay đến Trung Quốc.

Hiện tại Hồng Kồng đã có 18 người cho kết quả dương tính với chủng mới của virus Corona. Ngày 4-2, giới chức y tế khu hành chính này cảnh báo đã phát hiện bằng chứng về dịch bệnh lây lan tại địa phương khi người dân không tới Trung Quốc nhưng vẫn bị nhiễm bệnh, đồng thời xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus này.

Tỷ lệ tử vong do virus Corona ở Trung Quốc là 2,1%

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh ngày 4-2, cho biết tỷ lệ tử vong do nhiễm virus 2019-nCoV tại Trung Quốc là khoảng 2,1%, thấp hơn nhiều so với các dịch bệnh khác. Và kể từ ngày 1-2, tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi nhiều hơn số người tử vong do bệnh này.

Tuy nhiên, hôm 4-2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tỷ lệ tử vong của các trường hợp nhiễm virus 2019-nCoV được xác nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là 4,9%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 2,1% trên toàn Trung Quốc. Nguyên nhân là do trong giai đoạn đầu dịch bùng phát, Vũ Hán không đủ năng lực thực tế để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV.

Tỷ lệ tử vong do cúm H1N1 năm 2009 ở Mỹ là 17,4%, tỷ lệ tử vong do dịch MERS năm 2012 là 34,4%, trong khi con số này trong dịch Ebola là 40,4%.