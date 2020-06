Trung Quốc - Ấn Độ: Từ căng thẳng biên giới đến tẩy chay hàng hóa

Người dân Ấn Độ cầm biểu ngữ “Nói không với hàng Trung Quốc” tại chợ Thủ đô New Delhi

Từ căng thẳng biên giới…



Truyền thông Ấn Độ còn đưa tin rằng việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không hiện đại phản ứng nhanh tại khu vực Đông Ladakh chỉ là một phần của quá trình tăng cường lực lượng đang diễn ra trong khu vực này. Đây là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi liều lĩnh nào của các máy bay chiến đấu hay trực thăng của không quân Trung Quốc.

Một số nguồn tin cho biết thêm, Ấn Độ sẽ sớm nhận được một hệ thống phòng không uy lực từ một quốc gia thân thiện, có thể triển khai để ngăn chặn bất kỳ máy bay nào của kẻ thù, giúp bảo vệ toàn bộ khu vực. Theo phỏng đoán của các chuyên gia quân sự, hệ thống này có thể là S-400 mà Ấn Độ đang thúc Nga đẩy nhanh việc chuyển giao.

Trong khi đó, vài tuần qua, các lực lượng Trung Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu hạng nặng như Sukhoi-30 và các máy bay ném bom chiến lược đến các căn cứ ở hậu tuyến. Các máy bay này được phát hiện bay gần lãnh thổ Ấn Độ, cách biên giới khoảng hơn 10km. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin rằng khoảng 20 võ sư sẽ tham gia huấn luyện võ thuật cho binh sĩ hoạt động tại biên giới Trung - Ấn, nơi không được sử dụng súng và thuốc nổ theo thỏa thuận đã được 2 bên ký kết từ năm 1996.

Trong bối cảnh trên, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri phát biểu rằng các hành động của Trung Quốc trên thực địa đã làm tổn hại đáng kể đến lòng tin trong mối quan hệ song phương và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh dừng các hoạt động ở khu vực Đông Ladakh. Còn Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm khẳng định: “Quân đội tiền tuyến Ấn Độ đã công khai vi phạm thỏa thuận mà nước này đã cam kết khi vượt qua đường biên giới thực tế và khiêu khích phía Trung Quốc. Trong tình huống nguy hiểm và bất ngờ bị phía Ấn Độ tấn công, một cuộc đụng độ gây thương vong đã xảy ra”.

Đến tẩy chay hàng hóa

Hiện một làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc đã bùng phát tại Ấn Độ. Tại thành phố Ahmedabad, người dân ném tivi do Trung Quốc sản xuất khỏi ban công, trong khi các thương nhân tại Thủ đô New Delhi đốt hàng hóa Trung Quốc trên đường phố. Thậm chí, nhiều người dân Ấn Độ tại New Dehli đã xuống đường tuần hành, phản đối Trung Quốc, kêu gọi tẩy chay hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, đồng thời đốt các áp phích quảng cáo các sản phẩm Trung Quốc.

Dù Chính phủ Ấn Độ chưa lên tiếng về làn sóng tẩy chay, song truyền thông Trung Quốc đưa tin, hiện hàng nghìn tấn hàng hóa từ Trung Quốc mắc kẹt ở biên giới Ấn - Trung. Giới phân tích cho rằng, với việc tẩy chay hàng hóa từ Trung Quốc, nền kinh tế quốc gia Nam Á có thể hứng chịu nhiều thiệt hại. Bởi trên thực tế nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc và nước này đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, chỉ sau Mỹ.

Hiện một số lĩnh vực phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc tại Ấn Độ bắt đầu có nguy cơ bị ảnh hưởng và thiệt hại. “Có thể tẩy chay hàng hóa Trung Quốc nhưng hãy vào thời điểm tự sản xuất được. Tôi không thấy Ấn Độ đã sẵn sàng cho việc này trong thời gian gần đến trung hạn” - ông Ravi Sundar Muthukrishnan, Giám đốc Viện nghiên cứu An ninh kinh tế Elara, Ấn Độ, nhận định.