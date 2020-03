Chỉ trong 3 ngày, số ca tử vong ở Tây Ban Nha đã tăng thêm 1.000 người, gần cán mốc 3.000 ca cho tới nay. Số người chết tăng nhanh gây tình trạng quá tải tại các bệnh viện và nhà tang lễ, buộc chính quyền phải trưng dụng một sân băng lớn làm nhà xác tạm thời Giới chức Madrid hôm 24-3 cho hay, thi thể của các nạn nhân Covid-19 sẽ được lực lượng khẩn cấp nước này chuyển tới sân băng Palacio de Hielo ở Thủ đô Madrid. Sân trượt băng Palacio de Hielo, hay Ice Palace, bên trong trung tâm thương mại ở thủ đô Madrid đã được chuyển đổi thành nhà xác tạm thời để bảo quản các thi thể, người phát ngôn của tòa thị chính Madrid xác nhận. Theo chính quyền địa phương, đây là “phương án tạm thời và chưa từng được thực hiện" nhằm “xoa dịu nỗi đau của người thân các nạn nhân và dựa trên tình hình tại các bệnh viện ở Madrid” Madrid là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi virus corona ở Tây Ban Nha. Người đứng đầu khu vực Madrid tuần trước ước tính khoảng 80% dân số thành phố có thể sẽ bị nhiễm virus corona mới. Trước đó 1 ngày, dịch vụ tang lễ thành phố Madrid tuyên bố rằng họ sẽ ngừng nhận thi thể của các nạn nhân Covid-19 vì các công nhân tại đây không có đủ thiết bị bảo hộ cần thiết. Dịch vụ này quản lý 14 nghĩa trang, 2 nhà tang lễ và 2 nhà hỏa táng ở Madrid. Palacio de Hielo nằm trên đường Silvano, thuộc quận Hortigin, khai trương năm 2003. Sau khi sân băng được trưng dụng thành nhà xác tạm thời, Đơn vị cấp cứu quân đội (UME) sẽ chịu trách nhiệm chuyển giao các thi thể tại đây. Madrid mới đây cũng đã trưng dụng trung tâm triển lãm IFEMA thành bệnh viện dã chiến quy mô lớn. Ít nhất 200 bệnh nhân Covid-19 đã được chuyển đến IFEMA. Khi hoạt động hết công suất, bệnh viện dã chiến này có hơn 5.000 giường và 500 đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, các binh sĩ Tây Ban Nha đang được triển khai để tìm kiếm những bệnh nhân già bị bỏ rơi sau khi phát hiện có người chết ngay trên giường của họ bên trong các viện dưỡng lão. Hàng chục ca tử vong do Covid-19 đã được ghi nhận tại nhiều nhà dưỡng lão trên khắp Tây Ban Nha. Tổng công tố Tây Ban Nha cho biết đã mở cuộc điều tra về việc này. Quân đội giờ được giao nhiệm vụ khử trùng các viện dưỡng lão ở Tây Ban Nha, trong khi bệnh dịch đang lây lan với tốc độ vượt qua cả Italia. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Tây Ban Nha đã đề nghị NATO hỗ trợ quốc tế để chống lại dịch bệnh. Hôm 24-3, Trung tâm điều phối ứng phó thảm họa châu Âu - Đại Tây Dương (EADRCC) của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, đã nhận được yêu cầu hỗ trợ nhân đạo từ Lực lượng vũ trang Tây Ban Nha để đối phó với đại dịch toàn cầu. Ngày 24-3, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 514 ca tử vong trong 24 giờ, nâng số người chết lên 2.696 trong số hơn 39.000 ca nhiễm Covid-19. Cấp độ tăng trong ngày ở mức 20-24%. Cùng ngày, bà Fernando Simón, Giám đốc Trung tâm Điều phối Cảnh báo Sức khỏe của Bộ Y tế, cũng cho biết, hơn 5.000 nhân viên y tế của Tây Ban Nha đã bị nhiễm Covid-19. Tại Tây Ban Nha, virus corona mới đang lây lan mạnh và rộng hơn so với Italia. Nếu như ở Ý, 80% số ca tử vong chỉ ở 3 khu vực chính, thì ở Tây Ban Nha, các ca tử vong đang tăng lên nhanh chóng ở các khu vực trước đây không bị ảnh hưởng. Tây Ban Nha đã bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ ngày 13-3. Thời gian phong tỏa ban đầu kéo dài 15 ngày, nhưng Thủ tướng Pedro Sanchez cuối tuần qua nói rằng biện pháp này có thể sẽ được kéo dài thêm 14 ngày, tới 12-4. Tuy vậy, lực lượng an ninh Tây Ban Nga hiện giờ mỗi ngày nhận được 3.000 cuộc gọi báo sự việc, trong đó có nhiều vụ liên quan đến vi phạm lệnh hạn chế đi lại. Trong nhiều vụ việc bị xử lý, phần đông bị bắt lại là thanh niên trẻ tuổi.

