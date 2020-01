Trái với thông báo ban đầu, 11 binh sỹ Mỹ bị thương sau vụ tên lửa Iran tấn công

Căn cứ không quân Al-Asad hứng cả chục quả tên lửa Iran hôm 8-1

“Dù không có thành viên nào thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Al-Asad hôm 8-1, một số người đã được điều trị các triệu chứng chấn động do vụ nổ và vẫn đang được theo dõi”, thông cáo của liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS ở Iraq và Syria ngày 16-1 cho biết.

Được biết, 11 binh sỹ bị thương đã được chuyển từ Iraq đến Trung tâm y tế khu vực Landstuhl ở Đức để theo dõi. Sau khi kiểm tra, nếu đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ, họ sẽ quay trở lại Iraq.

Trước đó vào ngày 8-1, Iran đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tới 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, gồm căn cứ Erbil và căn cứ không quân Ain al-Asad. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công là một phần chiến dịch trả đũa việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC.

Ban đầu Lầu Năm góc công bố không có binh sỹ thương vong trong vụ tấn công nói trên nhưng một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN, nhiều ngày sau sự việc đó, triệu chứng mới xuất hiện và những người bị ảnh hưởng đã được kiểm tra, điều trị hết sức thận trọng.