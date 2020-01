Tổng thống Pháp nổi nóng với nhân viên an ninh Israel ở Jerusalem

ANTD.VN - Thấy lực lượng an ninh Pháp và Israel cự nhau ngay tại cổng nhà thờ Saint Anne ở thành phố cổ Jerusalem, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nổi nóng, quát nhân viên an ninh Israel: “Mọi người đều biết các quy tắc. Tôi không thích những gì các anh làm trước mặt tôi. Ra ngoài!”.

Ông Macron đang ở Jerusalem tham dự sự kiện tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị diệt chủng trong Thế chiến II. Sự việc xảy ra khi ông đến thăm nhà thờ Saint Anne, có từ thế kỷ 12, hiện thuộc quyền quản lý của Chính phủ Pháp, do đã được Quốc vương Ottoman tặng cho Hoàng đế Napoleon III vào năm 1856.

Người phát ngôn của Cung điện Elysée cho biết, Tổng thống Pháp đã phải can thiệp sau khi an ninh Pháp và Israel khúc mắc việc phía Israel cố tình điều nhân viên đi theo nhà lãnh đạo Pháp vào nhà thờ. “Xin hãy tôn trọng các quy tắc, nhà thờ này đã tồn tại nhiều thế kỷ. Chúng sẽ không vì tôi mà có thể thay đổi gì được, tôi có thể nói như vậy”, ông Macron nói thêm.

Nhà chức trách Pháp nêu quan điểm, nhà thờ St. Anne thuộc về Pháp ở Jerusalem. Lực lượng an ninh Pháp có trách nhiệm bảo vệ nơi này, trong khi lực lượng an ninh Israel muốn vào trong thì phải được sự chấp thuận của an ninh Pháp.

Pháp không công nhận chủ quyền của Israel đối với thành phố cổ Jerusalem, mặc dù Israel, nằm ở phía Đông Jerusalem, tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

“Cuộc đụng độ” hôm 22-1 tương tự sự cố vào năm 1996 khi Tổng thống Pháp lúc đó là ông Jacques Chirac cũng phải chỉnh huấn an ninh Israel cũng trong chuyến thăm nhà thờ St Anne.

Ông Emmanuel Macron sẽ tham dự Diễn đàn Nạn diệt chủng thế giới lần thứ 5 tại Jerusalem diễn ra ngày 23-1, cùng với hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới khác như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thái tử Anh Charles…