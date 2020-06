Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa huy động quân đội "áp đảo" người biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 1-6

“Đây không phải là những cuộc phản kháng ôn hoà mà là những hành động khủng bố nội địa”, Tổng thống Donald Trump nói tại Vườn hồng của Nhà Trắng, đề cập đến các cuộc bạo loạn bắt đầu vào tuần trước sau vụ cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin ghì chết người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis ngày 25-5.

“Chúng ta không thể cho phép những tiếng nói phản đối chính đáng và những người biểu tình ôn hòa bị nhấn chìm bởi một đám đông giận dữ”, ông Trump nói.

“Một số chính quyền tiểu bang và địa phương đã không thực hiện hành động cần thiết để bảo vệ cư dân của họ... đó là lý do tại sao tôi đang hành động ngay lập tức để ngăn chặn bạo lực, khôi phục an ninh và an toàn ở Mỹ”, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố.

“Nếu thành phố hoặc bang nào từ chối có những hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, tôi sẽ điều quân đội Mỹ đến và nhanh chóng giải quyết vấn đề”, ông Trump đe dọa.

Biểu tình “Tôi không thể thở” khởi phát từ thành phố Minneapolis hiện lan rộng khắp nước Mỹ. Ngoài Thủ đô Washington, ít nhất 40 thành phố tại Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm đối phó các cuộc biểu tình. Hơn 1.000 người đã bị bắt giữ sau 7 ngày bạo loạn liên tiếp tại các thành phố của Mỹ.