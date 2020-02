Tổng thống Donald Trump mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ

Mỹ sẽ ngừng cấp visa có thể dẫn đến sự định cư lâu dài cho công dân các nước như Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar và Nigeria. Những kiểu visa du lịch hay công tác vẫn sẽ được sử dụng như bình thường. Trong khi đó, công dân 2 nước Sudan và Tanzania sẽ ngừng được cấp “nhiều loại visa”. Quy định mới này sẽ có hiệu lực 21-2.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ

Trong số 6 nước được thêm vào lệnh cấm, 4 quốc gia trong đó là thuộc châu Phi và 3 nước có người Hồi giáo chiếm đa số. Những nghị sĩ Đảng Dân chủ hoặc người ủng hộ nhập cư đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước Hồi giáo hoặc phân biệt với các quốc gia châu Phi.

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Chad Wolf cho biết, 6 nước này đã không đáp ứng được tiêu chuẩn an ninh nên cần có sự hạn chế đặc biệt, trong đó bao gồm công nghệ in hộ chiếu kém an toàn hay không cung cấp đủ thông tin về các nghi phạm khủng bố và hình sự.

Lệnh cấm nhập cảnh cũ áp dụng với gần như hầu hết công dân của 7 nước với Hồi giáo chiếm đa số. Chính sách này đã bị chịu nhiều thử thách về luật pháp nhưng tòa án tối cao Mỹ lại quyết định ủng hộ nó vào tháng 6-2018.