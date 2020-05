Tổ chức Y tế thế giới tiếp tục cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát đại dịch Covid-19

Nhiều quốc gia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế trong phòng dịch Covid-19

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Ryan khẳng định thế giới vẫn đang ở trong làn sóng đầu tiên của sự bùng phát virus SARS-CoV-2. Mặc dù số ca bệnh đang giảm xuống ở nhiều quốc gia, song tình trạng này lại gia tăng ở các khu vực Trung và Nam Mỹ, Nam Á và châu Phi.

Theo tiến sĩ Ryan, các dịch bệnh thường diễn biến thành nhiều làn sóng. Do đó, một đợt bùng phát mới có thể tái diễn trong năm nay ở các khu vực mà làn sóng đầu tiên đã suy giảm. Quan chức WHO đánh giá tỷ lệ lây nhiễm cũng sẽ có cơ hội gia tăng trở lại một cách nhanh chóng hơn nếu các biện pháp ngăn chặn làn sóng đầu tiên bị dỡ bỏ quá sớm.

Cũng theo tiến sĩ Ryan, các quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ nên “tiếp tục thực hiện những biện pháp y tế công cộng và xã hội, những biện pháp giám sát, những biện pháp xét nghiệm và một chiến lược toàn diện để đảm bảo đẩy lùi dịch bệnh thay vì một đỉnh dịch thứ hai ngay lập tức.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25-5 cho biết đã đình chỉ thử nghiệm thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine ở bệnh nhân Covid-19 do lo ngại về an toàn. Thuốc hydroxycholoroquine đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số người cho là một giải pháp điều trị căn bệnh do virus Corona mới gây ra. Ông Trump nói rằng, ông đang dùng thuốc này để ngăn ngừa nhiễm Covid-19.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Tổng Giám đốc WHO cho biết, nhóm điều hành đã tạm dừng toàn bộ thử nghiệm hydroxychloroquine đang được thực hiện cùng lúc ở nhiều nước để hội đồng giám sát an toàn xem xét dữ liệu đã thu thập được. Bên cạnh đó, các nhánh khác nằm trong sáng kiến quốc tế lớn về thử nghiệm lâm sàng các phương pháp điều trị virus mới vẫn đang tiếp tục.

WHO trước đây đã khuyến cáo không sử dụng hydroxychloroquine để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng Covid-19, ngoại trừ thử nghiệm lâm sàng. Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết quyết định đình chỉ các thử nghiệm hydroxychloroquine đã được đưa ra bởi có “rất nhiều cảnh báo”.