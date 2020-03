Tỉ phú Bloomberg tuyên bố dừng chiến dịch chạy đua ‘ghế’ tổng thống

"Ba tháng trước, tôi tham gia cuộc đua để đánh bại ông Donald Trump. Hôm nay, tôi rời khỏi cuộc đua cũng với lý do đánh bại Donald Trump, do nếu tôi còn ở lại, việc đạt được mục tiêu đó sẽ khó khăn hơn", cựu thị trưởng New York cho biết vào hôm 4-3.



Ông Bloomberg đã tuyên bố ngừng chiến dịch chạy đua của mình sau khi chi số tiền bằng 12 ứng viên cộng lại, lên tới 500 triệu USD.

Ông Bloomberg ủng hộ ông Joe Biden tiếp tục tranh cử

"Tôi luôn tin tưởng rằng, để đánh bại Tổng thống Donald Trump, chúng ta phải bắt đầu bằng việc đoàn kết với ứng cử viên có được cú đánh tốt nhất. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, rõ ràng ứng cử viên đó là bạn của tôi và một người Mỹ vĩ đại, Joe Biden", ông Bloomberg nhấn mạnh.

Sự kiện “Siêu thứ 3” là cuộc đua giữaThượng nghị sĩ Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Mặc dù ông Biden đã chiến thắng tại 9/14 tiểu bang nhưng ông Sanders đã thắng thuyết phục tại 4 bang khác, đặc biệt là California, tiểu bang quan trọng với nhiều phiếu đại biểu. Hiện thượng nghị sĩ Sanders đã giành được 382 phiếu đại biểu và đứng ngay sau ông Biden.