Tỉ phú Bill Gates phản đối Tổng thống Donald Trump cắt viện trợ cho WHO

ANTD.VN - Tỉ phú Bill Gates vừa lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cắt viện trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chỉ trích rằng, đây là hành động "nguy hiểm".

“Quyết định dừng tài trợ cho WHO vào thời điểm này là vô cùng nguy hiểm. Công việc của WHO là làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19. Nếu công việc đó bị dừng lại, không tổ chức nào khác có thể thay thế họ. Thế giới đang cần WHO hơn bao giờ hết", ông Bill Gates viết trên mạng xã hội Twitter vào hôm 15-4.

Ông Bill Gates không hài lòng việc Mỹ ngừng tài trợ cho WHO

Vào cuối tháng 1-2020, WHO tuyên bố dịch Covid-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nhưng phải đến tháng 3 mới thừa nhận đây là đại dịch toàn cầu.

Quỹ Bill and Melinda Gates hiện đã cam kết ủng hộ 100 triệu USD để ngăn chặn dịch bệnh. Khoản tiền sẽ được sử dụng vào việc nghiên cứu vaccine, hạn chế sự lây lan của virus, đồng thời hỗ trợ quá trình phát hiện và điều trị bệnh.

Ông Bill Gates cũng đã nhiều lần cảnh báo hậu quả của việc chậm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và chỉ trích chiến lược phòng chống dịch của Tổng thống Donald Trump.

Vào hôm 14-4, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích WHO "thiếu kiểm soát và che giấu sự lây lan của dịch virus SARS-CoV-2”, từ đó quyết định tạm ngừng tài trợ khoản tiền khoảng 400 triệu USD/năm cho tổ chức này.

Trước đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom đã kêu gọi ông Donald Trump "đừng chính trị hóa dịch Covid-19" để tránh gây ra hậu quả cho thế giới.