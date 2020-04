Cho đến nay Thụy Điển chưa ra lệnh phong tỏa mà chỉ khuyến nghị và kêu gọi công dân “mỗi người tự chịu trách nhiệm làm theo hướng dẫn” Trước sự kinh ngạc của nhiều quốc gia châu Âu, nơi thực hiện hầu hết các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội, cuộc sống ở Thụy Điển chỉ cuối tuần trước vẫn diễn ra gần như bình thường Nhiều quán bar, quán ăn, trường học và các tòa nhà văn phòng vẫn mở, những cuộc tụ họp lên tới 500 người vẫn được cho phép. Chỉ những công dân dễ bị tổn thương nhất mới được khuyến khích tự cô lập ở nhà. Đám đông người đổ ra đường ở Stockholm - trong khi hầu hết phần còn lại của thế giới đang phong tỏa Mọi người tranh thủ tắm nắng tại bến cảng ở Malmo, Thụy Điển bất chấp nỗi sợ hãi về sự lây lan của virus Cơ quan Y tế Công cộng do Thụy Điển cho rằng người Thụy Điển có đủ ý thức để thực hành giãn cách xã hội theo ý muốn của họ và thêm rằng những hạn chế đó đủ nhẹ để có thể duy trì trong vài tháng Tuy nhiên, khi số ca tử vong ở Thụy Điển lên mức 401 người trong số 6.830 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận, quan điểm của các nhà lãnh đạo nước này đã thay đổi Cuối tuần qua, Thủ tướng Thụy Điển đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho công dân của mình, nói với họ hãy chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ. “Chúng ta sẽ có những người bị bệnh nặng hơn, cần được chăm sóc đặc biệt. Chúng ta đang đối mặt với hàng nghìn cái chết, cần chuẩn bị cho điều đó”. Thủ tướng Löfven cho rằng, mặc dù đại dịch ở Thụy Điển diễn ra chậm hơn so với các quốc gia khác như Ý và Tây Ban Nha, nhưng điều đó không có nghĩa là số ca tử vong sẽ ít hơn Thông điệp của ông Stefan Löfven được đưa ra sau khi khoảng 2.300 bác sĩ và giới học giả đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi chính quyền nghiêm túc xem xét lại tình hình. Họ chỉ trích việc Thụy Điển không coi trọng đại dịch, hầu như không thắt chặt các biện pháp phòng ngừa. Một số người thậm chí còn yêu cầu phong tỏa Thủ đô Stockholm sau khi khoảng 50 người già trong các viện dưỡng lão mất mạng vì virus. Hôm 5-4, một dự luật đã được đệ trình để chính phủ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng về các biện pháp chống dịch mà không cần phải có sự chấp thuận trước của quốc hội. Nếu dự luật được phê duyệt, chính quyền có thể nhanh chóng thực thi các biện pháp như đóng cửa trung tâm mua sắm, áp đặt các hạn chế đi lại hay tụ họp nơi công cộng Giữa tuần qua, Thụy Điển đã bắt đầu áp dụng hướng dẫn mới yêu cầu tất cả mọi người giảm tiếp xúc xã hội và giữ khoảng cách với người khác ở mọi nơi mọi lúc. Các cuộc tụ họp đã bị hạn chế từ 499 xuống 49 người; các quán bar và quán ăn chỉ cung cấp dịch vụ mang về. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn còn cách xa so với các quy định ở nơi khác. Như nước láng giềng Đan Mạch, công dân phải đối mặt với án phạt nặng và thậm chí là án tù vì vi phạm quy định về phòng dịch Covid-19

