Thủ đô Ấn Độ quá tải bệnh nhân tử vong vì Covid-19

ANTD.VN - Giống như nhiều “điểm nóng” về đại dịch Covid-19 trên thế giới, nghĩa trang và nhà hỏa táng ở New Delhi tràn ngập thi thể người quá cố, vì vậy không có nhiều thời gian hành lễ và kể cả khi có, chính quyền cũng giới hạn số người được phép dự, người dự phải duy trì khoảng cách và đeo khẩu trang. “Mọi thủ tục đều bị cắt hết”, Pappu, nhân viên tại Nigambodh Ghat, nhà hỏa táng lớn nhất của New Delhi nói.

New Delhi chính thức xác nhận gần 1.100 ca tử vong do dịch Covid-19, nhưng nghĩa trang và nhà hỏa táng trong thành phố cho biết con số thực tế chênh hơn vài trăm. Nhà xác bệnh viện vượt quá công suất và trong nhiệt độ mùa hè lên tới 40 độ C, một số thi thể được xếp trong các lớp đá dày. “Lúc đầu, xe của tôi chỉ đưa mỗi chuyến 1 người. Nhưng hiện giờ, nhân viên nhà xác xếp được nhiều nhất có thể”, Bhijendra Dhigya, người lái xe tang từ một bệnh viện ở New Delhi đến nhà hỏa táng nói.

Đại dịch Covid-19 khiến cho các nghĩa trang và đài hỏa táng ở New Delhi hoạt động hết công suất

Dịch bệnh gia tăng đột biến

Dịch Covid-19 gia tăng đột biến ở New Delhi trong bối cảnh virus lan khắp Ấn Độ khi các nhà chức trách ghi nhận khoảng 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và hơn 300 ca tử vong. Tuy nhiên, Ấn Độ đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế còn lại sau khi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 10 tuần vào ngày 8-6, đúng ngày họ ghi nhận số người chết trong một ngày cao nhất kể từ đầu vụ dịch đến nay.

Cuối tuần trước, Ấn Độ đã vượt qua Anh để trở thành nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ tư trên thế giới với gần 300.000 người nhiễm và hơn 8.000 trường hợp tử vong. Giống như các nơi khác trên thế giới, số ca nhiễm thực tế được cho là cao hơn nhiều vì một số lý do bao gồm xét nghiệm hạn chế.

Ông Manish Sisodia, Phó Thủ hiến bang New Delhi cho biết, trong trường hợp xấu nhất, số ca nhiễm Covid-19 ở Thủ đô hiện ở mức 35.000 người nhiễm có thể lên tới 550.000 ca nhiễm vào cuối tháng 7-2020. Khi đó, New Delhi sẽ cần 80.000 giường bệnh, lớn hơn rất nhiều so với khoảng 9.000 giường bệnh hiện có để điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona mới. Chính phủ tiểu bang đang xem xét tận dụng khách sạn và sân vận động thể thao làm bệnh viện dã chiến.

Lễ tang đều giản tiện

Nhà hỏa táng Nigambodh Ghat của Thủ đô đã xử lý hơn 500 ca kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Một số lò đốt nhiên liệu bằng khí đốt hỏng không có người sửa nên các nhân viên đã quay trở lại với các giàn gỗ truyền thống. Ngay cả khi tăng giờ làm việc, cơ sở này vẫn không có thời gian để thực hiện các nghi lễ như tụng kinh, rải hoa…

Khi người mẹ 70 tuổi qua đời vì dịch Covid-19 ở Thủ đô của Ấn Độ, Raj Singh cảm thấy phần nào an ủi trước viễn cảnh mẹ anh sẽ được tổ chức hỏa táng theo nghi thức của người Hindu để giải thoát linh hồn khỏi vòng luân hồi. Nhưng thay vào đó, tang lễ rất giản tiện, chỉ có Singh và một vài người thân được dự. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ ra đi như thế này”, ông nói.

Đại dịch cũng đã khiến các nghi lễ chôn cất của người Hồi giáo không còn, dù thông thường khá đơn giản. Trước khi chôn cất, thi thể được rửa sạch. Những người tham dự lễ tang được phép nhìn vào mặt người quá cố lần cuối và cầu nguyện cho họ.



Sau bài thuyết giảng của giáo sĩ, các thành viên thân thiết trong gia đình giúp đặt thi thể vào mộ. Còn hiện giờ, các thi thể được nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ toàn thân đưa đến nghĩa trang Hồi giáo lớn nhất của New Delhi. Thi thể không được rửa lần cuối, cũng không có bài giảng của giáo sĩ hay sự tham dự của người thân. Nghĩa trang này đã chứng kiến hơn 200 nạn nhân Covid-19 được chôn cất vội vàng và vắng vẻ.



Một ngày gần đây, lễ chôn cất một thanh niên 22 tuổi chết vì virus Corona mới chỉ có những người đào mộ cùng 4 người thân nói lời cầu nguyện. Mohammad Shameem, một người giám sát việc chôn cất tỏ vẻ không tán thành khi những phu mộ nhanh chóng chôn lấp rồi chuyển sang ngôi mộ khác. “Không nên chôn cất như vậy chứ”, ông nói.