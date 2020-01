“Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công của Iran. Chúng tôi không có thương vong. Tất cả các binh sĩ đều an toàn và chỉ có thiệt hại tối thiểu tại các căn cứ quân sự của Mỹ”, ông Donald Trump xác nhận ngày 8-1 Các cuộc tấn công diễn ra vào lúc 1h20 sáng 8-1, sau khi các nhà lãnh đạo Iran hứa “trả thù” và “đáp trả tàn khốc” cho cái chết của tướng Qassem Soleimani, người bị máy bay không người lái của Mỹ bắn trúng ở Iraq vào tuần trước. Được biết, Iran đã nhắm vào 2 căn cứ có quân Mỹ đồn trú. Một trong số đó là căn cứ không quân al-Ain Asad, cách Thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía Tây Bắc và ông Trump đã tới thăm vào năm 2018. Lầu Năm Góc không nêu đích danh căn cứ thứ hai nhưng tiết lộ nó nằm trong hoặc xung quanh Irbil, thành phố lớn thứ hai của Iraq, thuộc khu vực phía Bắc do người Kurd quản lý Hình ảnh vệ tinh ban đầu về căn cứ không quân Al Asad, ở Tây Iraq cho thấy tên lửa Iran đã nhắm vào nơi sửa chữa máy bay và các cơ sở tương tự. Giới phân tích cho rằng có thể các mục tiêu đã được chọn để tránh tổn thất về người, vì thực chất những tòa nhà trúng tên lửa đang được sử dụng để cất giữ máy bay, còn những cấu trúc khác dành riêng cho con người lại không bị ảnh hưởng Trích dẫn lời một quan chức Mỹ, Bloomberg News cho hay, “các cuộc tấn công đã sử dụng tên lửa dẫn đường và trong trường hợp này, Iran dường như bắn để không trúng vào các khu vực có người cư trú” Ngoài những đồn đoán về việc nhắm mục tiêu, Tehran còn được cho là đã đưa ra thông báo về kế hoạch tấn công các lực lượng liên minh ở Iraq. Cảnh báo này khiến cho các đội quân cảnh giác bằng cách tìm nơi trú ẩn trong các khu vực kiên cố và tối đa hóa cơ hội sống sót của họ. Hơn thế nữa, binh sỹ Mỹ tại các căn cứ của Iraq rất có thể đã có một số cảnh báo trước khi tên lửa Iran phóng đi vào sáng 8-1. Đích thân Tổng thống Mỹ đã ca ngợi hệ thống cảnh báo sớm làm việc rất hiệu quả, có thể cảnh báo về các vụ phóng vật thể ở bất cứ đâu trên thế giới. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với phóng viên CNN rằng nhiều nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cho rằng Iran đã chọn “mục tiêu có chủ ý” để đạt được “thiệt hại tối thiểu, nhưng cảnh báo và hiệu quả tối đa” Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rằng, thông điệp đằng sau vụ tấn công dường như là: “Chúng tôi lẽ ra có thể làm được nhưng đã không làm”. Trong ảnh: Mảnh tên lửa Iran còn sót lại sau vụ tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq Mặc dù công bố sử dụng tên lửa tấn công vào căn cứ có lính Mỹ, nhưng việc Iran cố tính tránh thương vong cho đối thủ cho thấy, hành động của họ có thể mang tính “giữ thể diện” sau khi thề trả thù Mỹ Thực tế, Iran đã báo hiệu rằng họ không có ý định leo thang hơn nữa. Sau vụ tấn công bằng tên lửa, Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, đã viết trên Twitter: “Chúng tôi không tìm cách leo thang hoặc chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ mình trước bất kỳ sự xâm lược nào” Trong một phản ứng bất ngờ, Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra bình luận tương đối “nhẹ giọng” so với các lời đe dọa cứng rắn đối với Iran của ông tràn ngập các mạng xã hội trước đó Câu hỏi đặt ra là liệu vụ tấn công không có thương vong có phải là cách để 2 nước thoát khỏi căng thẳng gia tăng dẫn đến nguy cơ xung đột vũ trang mới hay không. Bởi trước đó, ông Trump từng cảnh báo rằng “nếu Iran muốn chiến tranh, đó sẽ là kết cục chính thức của họ”. Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã trở nên khó khăn kể từ sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, nhưng đặc biệt xấu đi kể từ khi chính quyền Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với các cường quốc thế giới năm 2015

