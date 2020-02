Thêm lính tử trận ở Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở cửa để người tị nạn Syria tới châu Âu

Thống đốc tỉnh Hatay, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đầu giờ sáng nay 28-2 cho biết, cuộc không kích của quân đội chính phủ Syria ở khu vực Tây Bắc Idlib của Syria đã khiến 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Trước đó, vào cuối ngày 27-2, Tổng thống Tayyip Erdogan đã tổ chức họp khẩn để thảo luận về vụ tấn công làm số binh sỹ thiệt mạng trong các trận chiến ở Syria tăng lên 54 người trong tháng 2 này.

Tổng thống Erdogan đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở cuộc tấn công toàn diện để đẩy lùi lực lượng Syria trừ khi họ rút lui. Ông Fahrettin Altun, Giám đốc Truyền thông của Tổng thống nước này cho biết, để trả đũa, tất cả các mục tiêu của chính phủ Syria “được biết đến” đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá.

Thổ Nhĩ Kỳ đang có khoảng 3,7 triệu người tị nạn Syria và không đủ sức tiếp nhận thêm

Trong khi đó, gần 1 triệu dân thường đã phải di dời khỏi Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 12-2019 khi lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn giành lại quyền kiểm soát phần lãnh thổ do phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, đánh dấu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong cuộc chiến kéo dài 9 năm qua ở Syria.

Trước làn sóng người tị nạn sắp tới từ Idlib, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng bảo vệ bờ biển và các quan chức an ninh biên giới đã được lệnh dừng nhiệm vụ tại khu vực có người tị nạn, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters.

“Chúng tôi đã quyết định, ngay lập tức, không ngăn chặn người tị nạn Syria đến châu Âu bằng đường bộ hoặc đường biển. Tất cả những người tị nạn, bao gồm cả người Syria, hiện đang được chào đón để vào Liên minh châu Âu”.

Gánh nặng của việc tiếp nhận cả triệu người tị nạn cùng lúc là quá lớn đối với bất kỳ quốc gia nào. Trong khi, Thổ Nhĩ Kỳ đang có khoảng 3,7 triệu người tị nạn Syria và nhiều lần khẳng định không thể tiếp nhận thêm.

Theo thỏa thuận năm 2016, Liên minh châu Âu đã viện trợ hàng tỷ euro để đổi lại việc Ankara đồng ý ngăn chặn dòng người di cư vào châu Âu. Việc Ankara dọa mở đường cho những người tị nạn đến châu Âu, nếu trở thành sự thật, sẽ nhanh chóng lôi kéo các cường quốc phương Tây vào thế bế tắc liên quan đến chiến sự ở “điểm nóng” Idlib.