Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard và Boston đã quan sát kỹ 111 ảnh vệ tinh từ các cơ sở y tế tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là bắt đầu đại dịch Covid-19. Họ đã thấy một xu hướng bất thường. Từ tháng 8 năm ngoái, điều gì đó đã khiến những cơ sở y tế đó bận rộn hơn nhiều so với bình thường. Ví dụ, bệnh viện phụ nữ và trẻ em Vũ Hán một ngày tháng 10-2018 có 393 chiếc ô tô đỗ tại bãi xe, nhưng cùng ngày năm 2019, bãi xe có 717 chiếc - tăng 82%. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, sự tắc nghẽn ở bãi đỗ xe tại đây lên đến đỉnh điểm vào giữa tháng 12-2019. Cũng ở giai đoạn này, ngày càng nhiều cư dân địa phương sử dụng công cụ tìm kiếm Baidu trên Internet gõ từ khóa “ho” và “tiêu chảy”. Dạng phân tích dịch tễ học kỹ thuật số vừa công bố trong tuần này đã làm tăng thêm sự nghi ngờ rằng dịch Covid-19 xuất hiện sớm hơn nhiều so với chúng ta đã nghĩ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ bịa đặt và là âm mưu chống lại Bắc Kinh. Nhưng phân tích ảnh vệ tinh chưa phải là bằng chứng duy nhất. Trong số khoảng 10.000 vận động viên từ hơn 100 quốc gia tham gia Thế vận hội quân sự tại Vũ Hán hồi đầu tháng 10-2019, nhiều người nhớ lại họ đã bị ốm với các triệu chứng cúm giống như dịch Covid-19. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã tiết lộ rằng, ít nhất 4 thành viên của họ đã bị bệnh nặng ở Vũ Hán. Một trong số họ nói với báo El Mundo: “Chính quyền chỉ coi đó là bệnh viêm họng, nhiễm cúm và coi như chúng tôi đã được chữa khỏi”. Một số thành viên của đội Pháp, Đức, Italia cũng báo cáo tương tự. Trung Quốc chính thức thông báo về ổ dịch mới vào đêm Giao thừa (ngày 24-1-2020), sau đó báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới rằng các bệnh nhân có triệu chứng sớm nhất là từ ngày 8-12-2019. Nhưng tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông trích tài liệu mật của chính phủ bị rò rỉ cho thấy vụ dịch bắt đầu gần 1 tháng trước đó. Đến giữa tháng 12-2019, một số bác sĩ Trung Quốc lên tiếng khi nhận ra họ đang phải chống đỡ với một dịch bệnh lạ. Connor Reed, 25 tuổi, giáo viên người Anh làm việc ở Vũ Hán nhớ lại, anh ngã bệnh vào ngày 25-11-2019 với triệu chứng ho và mất giọng. Đầu tháng 12-2019, bệnh của anh tiến triển thành viêm phổi với các triệu chứng điển hình của Covid-19. Như vậy, anh này đã mắc virus mới từ trước khi Trung Quốc công nhận dịch bệnh bắt đầu. Một người Anh khác có thể đã bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán vào khoảng thời gian đó là Andy Gill, tay guitar chính của ban nhạc Gang Of Four, người đã qua đời vào tháng 2-2020 sau chuyến lưu diễn châu Á vào tháng 11-2019. Vợ của Andy Gill cho biết, chồng mình nhập viện ở Anh vào tháng 1-2020, sau đó tử vong vì viêm phổi và suy nội tạng. Mặc dù sau này các xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng theo giới chuyên gia, khi đó có thể virus đã rời khỏi cơ thể bệnh nhân nhưng đã kịp gây ra các biến chứng miễn dịch. Lượng khách đi qua tâm dịch Vũ Hán là rất lớn, có lẽ hàng vạn người. Vì lẽ đó, theo Tiến sĩ Art Reingold, nhà dịch tễ học tại Đại học California ở Berkeley, khả năng virus lây lan trên khắp thế giới vào tháng 12-2019 hoàn toàn có thể xảy ra Các nhà khoa học Pháp, trong cuộc săn lùng “bệnh nhân số 0” cũng đã tìm thấy bằng chứng cho thấy virus corona mới có thể đã đến châu Âu vào khoảng thời gian nó bắt đầu lây lan ở Hồ Bắc, tức là vào khoảng tháng 12-2019 và tháng 1-2020. Các nghiên cứu được công bố hồi tháng 5 vừa qua cho thấy, hình ảnh chụp phổi và mẫu máu của các bệnh nhân đã chỉ ra rằng virus mới đã xuất hiện ở Pháp vài tuần trước khi nó được báo cáo chính thức vào ngày 24-1. Xét nghiệm kháng thể để tìm ra người có khả năng đã mắc Covid-19 mà không có triệu chứng tại Mỹ cũng cho thấy, có thể có người đã nhiễm virus này trước thời điểm công bố trường hợp đầu tiên là vào ngày 21-1-2020

