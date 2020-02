Thêm 242 người tử vong, 14.840 ca nhiễm mới do virus corona

08:38 13/02/2020 0 Mai Phương (Theo SCMP)

ANTD.VN - Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - tâm điểm của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới - ngày 13-2 thông báo số người tử vong do virus này đã tăng thêm 242 người, trong khi số ca nhiễm mới tăng gần 10 lần so với 1 ngày trước đó.