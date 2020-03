Thế giới tăng cường mạnh mẽ các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Manchester, Anh kêu gọi mọi người hãy ở nhà để phòng dịch bệnh

Nga: Công dân chỉ được ra khỏi nhà nếu được cấp phép



Thị trưởng Thủ đô Matxcơva, Sergei Sobyanin cho biết, trong những ngày tới, việc rời khỏi nhà ra đường sẽ chỉ có thể nếu được cấp phép. “Trong những ngày tới, sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, công dân sẽ có thể ra khỏi nhà nếu được cho phép, theo các quy định do chính quyền Matccơva ban hành” - Thị trưởng Sobyanin thông báo.

Trong trường hợp không được cho phép, công dân sẽ không thể rời khỏi nơi cư trú. Để theo dõi hoạt động đi lại của người dân Matcơva, Thị trưởng Sobyanin cho biết một hệ thống thông minh đặc biệt giám sát chế độ “cách ly” tại nhà sẽ được phát triển trong tuần tới.

Trước đó, chính quyền Thủ đô Matxcơva thông báo, từ ngày 30-3, Thủ đô nước Nga sẽ áp dụng chế độ “tự cách ly” đối với công dân mọi lứa tuổi. Người dân chỉ có thể rời nhà trong trường hợp cấp cứu và những trường hợp trực tiếp đe dọa tới tính mạng và sức khỏe khác; đi làm bắt buộc; mua sắm tại cửa hàng hoặc hiệu thuốc gần nhất; đưa vật nuôi đi dạo cách nhà không quá 100m; và đổ rác. Chế độ “tự cách ly” đối với mọi cư dân Maxcơva cũng được Thống đốc tỉnh Andrei Vorobyov công bố bắt đầu từ 0h ngày 30-3.

Thái Lan: Lập bệnh viện dã chiến, phong tỏa đảo Phuket

Trong ngày 30-3, Thái Lan ghi nhận thêm 136 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.524 người. Đến nay, nước này đã có 9 trường hợp tử vong. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Ruechai Ruddit cho biết Hải quân Thái Lan sẽ lập các bệnh viện dã chiến với 1.200 giường bệnh để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Với 62 ca nhiễm virus gây bệnh Covid-19 tính đến sáng 30-3, tỉnh Phuket là một trong số những địa phương ở Thái Lan có nhiều trường hợp mắc Covid-19. Trong một diễn biến mới nhất, ngày 30-3, chính quyền tỉnh Phuket - hòn đảo du lịch nổi tiếng của Thái Lan trên biển Andaman, đã ra lệnh cấm người dân và phương tiện ra vào nhằm đối phó với sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Được sự phê chuẩn của Ủy ban Về các bệnh truyền nhiễm tỉnh, Tỉnh trưởng Pakkapong Taweepat đã ra lệnh đóng cửa tất cả các lối ra vào tỉnh, ngoại trừ giao thông hàng không, từ nửa đêm 30-3 đến 30-4 hoặc cho tới khi có thông báo tiếp theo. Theo lệnh trên, người dân và tất cả các phương tiện bị cấm ra vào tỉnh Phuket qua điểm kiểm soát Tha Chat Chai, trừ những người vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế cũng như các phương tiện cứu hộ, cấp cứu, phục vụ hoạt động của nhà nước và chở ấn phẩm xuất bản.

Anh: Đặt trong tình trạng khẩn cấp

Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương của Anh Robert Jenrick tuyên bố toàn bộ nước Anh hiện đặt trong tình trạng khẩn cấp, một điều chưa có tiền lệ trong thời bình. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Jenrick cho biết “chúng ta chưa bao giờ có lệnh này kể từ Thế chiến thứ 2” để chiến đấu chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các trung tâm điều phối chiến lược đã được thành lập trên khắp cả nước và Chính phủ Anh sẽ không dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt hiện nay trong vài tuần tới.

Cũng tại cuộc họp báo, quan chức phụ trách y tế của vùng England, bà Jenny Harries cảnh báo nguy cơ nước Anh sẽ đối mặt với làn sóng đỉnh dịch Covid-19 lần thứ hai nếu dỡ bỏ sớm những biện pháp phong tỏa, vốn được xem xét lại sau mỗi 3 tuần và cho rằng người dân Anh có thể sẽ phải thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài tới 6 tháng. Bà Harries cho biết hiện giờ còn quá sớm để biết liệu Anh có đạt được kết quả mong muốn là hạ thấp đỉnh dịch lây lan ở Anh hay không, do vậy, việc ngay lập tức dỡ bỏ mọi lệnh phong tỏa, trở về cuộc sống bình thường sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trong 24 tiếng đồng hồ qua tính đến chiều 29-3, số ca tử vong do Covid-19 tại Anh tăng thêm 209 trường hợp, đưa tổng số ca tử vong tại nước này từ đầu dịch đến nay lên 1.228 người và 19.552 người bị mắc bệnh.

Hàn Quốc: Tăng cường biện pháp “giãn cách xã hội”

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) đã ghi nhận 78 ca nhiễm mới, trong đó có 29 trường hợp từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 9.661 người. Số ca tử vong là 159 (thêm 7 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 195, chiếm 54,1%. Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn có số ca nhiễm bệnh chiếm 82% số ca nhiễm trên cả nước.

Nhằm quyết tâm dập dịch trước thềm lễ khai giảng năm học mới (dự kiến diễn ra vào ngày 6-4 tới), Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tối đa các hoạt động tập thể, sinh hoạt tôn giáo, các dịch vụ vui chơi giải trí... cho đến ngày 5-4. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ thực hiện lệnh cách ly bắt buộc hai tuần tại nhà hoặc cơ sở lưu trú do nhà nước chỉ định đối với tất cả hành khách nhập cảnh kể từ 0h ngày 1-4. Riêng đối với khách du lịch hoặc công tác ngắn ngày (do không có địa chỉ lưu trú cụ thể) sẽ được cách ly tại cơ sở lưu trú do nhà nước chỉ định.