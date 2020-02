Thế giới nỗ lực cao độ để đánh bại virus Covid-19

Trung Quốc triển khai các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch phun thuốc khử khuẩn đường phố

Hy vọng dập dịch vào tháng 4-2020



Cho dù những ca bệnh cũng như những người tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (tên gọi chính thức là Covid-19) gây ra tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, song tốc độ gia tăng đã có dấu hiệu chững lại, đặc biệt tại “tâm dịch” tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc với thủ phủ là thành phố Vũ Hán. Tính tới hết sáng 12-2, dịch Covid-19 đã làm 45.171 người mắc bệnh và 1.115 người trong số này tử vong.

Trong vòng 24 giờ, tính tới sáng 12-2, dịch bệnh Covid-19 khiến có thêm 97 người tử vong, tăng 9,5% so với tổng số người tử vong trước đó một ngày, và toàn bộ 97 ca tử vong này đều là ở Trung Quốc lục địa. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc có thêm 94 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca tử vong tại “tâm dịch” này lên 1.068 người.

Con số người mắc thêm và tử vong mỗi ngày do Covid-19 vẫn rất đáng lo ngại, song theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), số ca nhiễm mới tại vùng ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm ngày thứ 8 liên tiếp, xuống còn 377 ca trong ngày 1102. Số ca nhiễm mới trong các ngày từ ngày 3 đến 10-2 tại các địa phương khác của nước này lần lượt là 890, 731, 707, 696, 558, 509, 444 và 381 người.

Điều đáng nói là số ca nhiễm Covid-19 trong một ngày tại Trung Quốc đại lục đã ở mức thấp nhất kể từ ngày 31-1 khi tỉnh Hồ Bắc, địa phương có số người nhiễm bệnh nhiều nhất của Trung Quốc, chỉ ghi nhận thêm 1.638 ca nhiễm mới trong ngày 11-2. Con số này thấp hơn nhiều, tới gần một nửa so với “mức đỉnh” là hơn 3.000 ca/ngày vào ngày 4-2 vừa qua. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 12-2 cho biết tỷ lệ các bệnh nhân phục hồi sau khi nhiễm Covid-19 tại nước này hiện đã tăng lên 10,6%, cao hơn rất nhiều so với con số 1,3% vào ngày 27-1 vừa qua. Một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho rằng số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi đang tăng nhanh, đạt được một số kết quả tích cực là nhờ việc tăng cường các biện pháp chống virus Corona chủng mới.

Trước những tín hiệu trên, Cố vấn y tế cấp cao của Trung Quốc Chung Nam Sơn nhận định rằng, số ca nhiễm Covid mới ở nước này đã giảm tại một số tỉnh và dự báo dịch có thể đạt đỉnh trong tháng 2 này, đồng thời bày tỏ “hy vọng dịch có thể chấm dứt vào tháng 4 tới”, bởi các số liệu mới nhất về số ca nhiễm là cơ sở cho sự lạc quan này. Ông Chung Nam Sơn là chuyên gia dịch tễ học, từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003 ở Trung Quốc.

Nỗ lực cao độ của cả thế giới

Số ca nhiễm mới chững lại được xem là kết quả của những biện pháp dập dịch Covid-19 quyết liệt của Trung Quốc thời gian qua. Trong Quốc cho tới nay đã tiến hành phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” với hơn 50 thành phố, thị trấn để chống dịch, trong khi công tác khử trùng được tiến hành liên tục trên diện rộng.

Tại “tâm dịch” Vũ Hán, chính quyền thành phố thành lập các trạm kiểm soát ở nhiều nơi để đo thân nhiệt người dân. Các tình nguyện viên mang máy đo đến tận nhà để tiến hành kiểm tra thân nhiệt các cư dân, trường hợp phát hiện sốt sẽ được đưa đến các phòng khám cộng đồng, từ đó quyết định cách ly hay chăm sóc tại nhà. Cảnh sát sẽ can thiệp nếu bệnh nhân từ chối tuân theo quy tắc kiểm dịch và không có ngoại lệ nhằm không để sót bất kỳ ai nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh Covid-19. Cùng với đó, đội ngũ nhân viên y tế hàng nghìn người cùng với các trang thiết bị y tế cần thiết từ khắp Trung Quốc đã đổ về Hồ Bắc để khẩn trương cứu người, dập dịch.

Khống chế sớm nhất có thể để ngăn dịch Covid-19 không lây lan rộng hơn nữa còn là nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khi phát biểu trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 11 và 12-2 tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) đã nêu rõ, “Trung Quốc vẫn trong tình trạng khẩn cấp và dịch bệnh Covid-19 là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước còn lại trên thế giới”. Người đứng đầu WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực để dập dịch, trước hết là chia sẻ mẫu phẩm virus Corona chủng mới (Covid-19) gây bệnh và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thuốc điều trị cũng như vaccine phòng ngừa.

Trong tiến triển gây chú ý, các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên động vật một loại vaccine phòng virus Corona chủng mới. Nhà khoa học Paul McKay cho biết, đã tạo ra một loại vaccine chống virus Corona chủng mới từ những con vi khuẩn và hy vọng trong vài tuần tới sẽ có thể xác định tác động của vaccine này đối với những con chuột thí nghiệm. Thử nghiệm trên động vật là bước bắt buộc đối với bất kỳ loại vaccine nào trước khi sản xuất hàng loạt để dùng cho cộng đồng.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã thử nghiệm một loại vaccine chống chủng mới của virus Corona trên động vật. Vaccine được thử nghiệm mang tên “mRNA” đã được tiêm vào hơn 100 con chuột trong ngày 9-2 vừa qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thị sát tại bệnh viện ở Thủ đô Bắc Kinh hôm 10-2 đã cho rằng, “cuộc chiến của nhân dân” chống lại virus Corona mới ở nước này đã đạt kết quả tích cực.