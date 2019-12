Ở lĩnh vực môi trường và năng lượng, mặc dù nhiều thành phố mức độ ô nhiễm không khí gia tăng ở mức báo động nhưng trên phạm vi toàn cầu, số lượng người chết vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí đang ở mức thấp nhất trong vòng 27 năm qua. Cụ thể, năm 1990, cứ 100.000 người chết thì hơn 100 ca do ô nhiễm không khí, nhưng đến năm 2017, tỷ lệ này chỉ còn 65,8 ca 88,8% dân số toàn cầu đã được tiếp cận với điện, và tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Bloomberg, năm 2019, gần 11% nguồn năng lượng toàn cầu đến từ thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời Dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho thấy, tỷ lệ dân số thế giới tiếp cận với nước sạch tăng cao, từ 84% vào năm 2000 lên tới 92,3% vào năm 2019 Thu nhập đầu người trên toàn cầu cũng cao nhất trong vòng 30 năm qua, trung bình GDP toàn cầu trên mỗi người lao động vào khoảng 37.738 USD trong năm 2019, so với mức trên 20.000 USD vào năm 1991 Tỷ lệ người trên 15 tuổi biết đọc biết viết trên thế giới là 86,3%, tăng hẳn so với mức 65% vào năm 1978,theo thống kê của UNESCO Tỷ lệ trẻ em tốt nghiệp tiểu học cũng đạt mức cao nhất trong lịch sử thống kê về lĩnh vực này từ năm 1970, đó là mức 89,59% Dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy, ngày càng ít trẻ em gái tảo hôn hay buộc phải có con ở tuổi thiếu niên. Hôn nhân trẻ em vào năm 2018 giảm xuống mức 5% so với 8,1% vào năm 2003 Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán phải 100 năm nữa loài người mới có thể thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới, nhưng ít nhất tình hình đang đi đúng hướng. Đơn cử, năm 2018, phụ nữ đã chiếm 23,97% vị trí trong các cơ quan lập pháp của Mỹ Về sức khỏe và y tế, cơ quan Dân số Liên hợp quốc ước tính, năm 2017, tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới là 72,4 tuổi, tăng cao nhất và liên tục trong 57 năm qua Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vào năm 2018 là 28,9 ca so với 1.000 ca sinh thành công, giảm 29 lần trong giai đoạn 29 năm theo dõi lĩnh vực này Một lý do khiến tuổi thọ gia tăng là ngày càng nhiều người trên thế giới được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Đến năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử, 2/3 dân số thế giới được tiếp cận với chăm sóc y tế Tỷ lệ nhiễm HIV mới đang ở mức thấp mọi thời đại (0,25 phần nghìn) và tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ở mức cao nhất mọi thời đại (62%) Nhờ khoa học phát triển, trong khoảng 20 năm, tỷ lệ tử vong do ung thư toàn cầu đã giảm khoảng 15%. Việc ngày càng có nhiều người chữa khỏi hoặc sống lâu hơn kể từ khi phát hiện ung thư chỉ là một trong nhiều ví dụ cho thấy thế giới tiếp tục khai thác được những tiềm năng to lớn về mặt sức khỏe con người

Ở lĩnh vực môi trường và năng lượng, mặc dù nhiều thành phố mức độ ô nhiễm không khí gia tăng ở mức báo động nhưng trên phạm vi toàn cầu, số lượng người chết vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí đang ở mức thấp nhất trong vòng 27 năm qua. Cụ thể, năm 1990, cứ 100.000 người chết thì hơn 100 ca do ô nhiễm không khí, nhưng đến năm 2017, tỷ lệ này chỉ còn 65,8 ca 88,8% dân số toàn cầu đã được tiếp cận với điện, và tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Bloomberg, năm 2019, gần 11% nguồn năng lượng toàn cầu đến từ thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời Dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho thấy, tỷ lệ dân số thế giới tiếp cận với nước sạch tăng cao, từ 84% vào năm 2000 lên tới 92,3% vào năm 2019 Thu nhập đầu người trên toàn cầu cũng cao nhất trong vòng 30 năm qua, trung bình GDP toàn cầu trên mỗi người lao động vào khoảng 37.738 USD trong năm 2019, so với mức trên 20.000 USD vào năm 1991 Tỷ lệ người trên 15 tuổi biết đọc biết viết trên thế giới là 86,3%, tăng hẳn so với mức 65% vào năm 1978, theo thống kê của UNESCO Tỷ lệ trẻ em tốt nghiệp tiểu học cũng đạt mức cao nhất trong lịch sử thống kê về lĩnh vực này từ năm 1970, đó là mức 89,59% Dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy, ngày càng ít trẻ em gái tảo hôn hay buộc phải có con ở tuổi thiếu niên. Hôn nhân trẻ em vào năm 2018 giảm xuống mức 5% so với 8,1% vào năm 2003 Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán phải 100 năm nữa loài người mới có thể thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới, nhưng ít nhất tình hình đang đi đúng hướng. Đơn cử, năm 2018, phụ nữ đã chiếm 23,97% vị trí trong các cơ quan lập pháp của Mỹ Về sức khỏe và y tế, cơ quan Dân số Liên hợp quốc ước tính, năm 2017, tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới là 72,4 tuổi, tăng cao nhất và liên tục trong 57 năm qua Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vào năm 2018 là 28,9 ca so với 1.000 ca sinh thành công, giảm 29 lần trong giai đoạn 29 năm theo dõi lĩnh vực này Một lý do khiến tuổi thọ gia tăng là ngày càng nhiều người trên thế giới được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Đến năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử, 2/3 dân số thế giới được tiếp cận với chăm sóc y tế Tỷ lệ nhiễm HIV mới đang ở mức thấp mọi thời đại (0,25 phần nghìn) và tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ở mức cao nhất mọi thời đại (62%) Nhờ khoa học phát triển, trong khoảng 20 năm, tỷ lệ tử vong do ung thư toàn cầu đã giảm khoảng 15%. Việc ngày càng có nhiều người chữa khỏi hoặc sống lâu hơn kể từ khi phát hiện ung thư chỉ là một trong nhiều ví dụ cho thấy thế giới tiếp tục khai thác được những tiềm năng to lớn về mặt sức khỏe con người