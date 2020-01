Trên mạng xã hội Twitter, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã cam kết “trả thù khốc liệt” sau khi Mỹ cướp đi sinh mạng của Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Cách mạng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani tại Thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 3-1. Kêu gọi 3 ngày quốc tang, Đại giáo chủ Khamenei viết rõ: “Tử vì đạo là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng của ông ấy trong tất cả những năm qua. Với sự ra đi của ông ấy, sự trả thù khốc liệt chờ đợi những kẻ tội phạm đã kích động những bàn tay nhơ bẩn bằng máu của ông ấy và những người tử vì đạo khác". Về phần mình, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã lên án vụ ám sát Tư lệnh đơn vị Quds của Iran Qasem Soleimani và chỉ huy lực lượng Hashed al-Shaabi, al-Husssaini trong cuộc không kích trên. Tuyên bố của Thủ tướng Mahdi nêu rõ cuộc không kích sân bay Baghdad là một hành động gây hấn nhằm vào Iraq và vi phạm chủ quyền của Iraq, sẽ dẫn tới chiến tranh tại Iraq, trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Iraq cũng thêm rằng cuộc tấn công này vi phạm các điều kiện cho sự hiện diện của Mỹ tại Iraq và cần phải được xử lý bằng luật pháp để đảm bảo an ninh và chủ quyền của Iraq. Ông đã triệu tập Quốc hội Iraq họp khẩn cấp. Phản ứng về việc này, Chính phủ Syria cùng ngày lên án “cuộc tấn công hèn nhát” của Mỹ, cáo buộc Washington đang tìm cách “đổ thêm dầu” vào ngọn lửa xung đột ở Trung Đông. Phát biểu tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc luôn phản đối sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, kêu gọi các bên, đặc biệt là Mỹ, kiềm chế, bình tĩnh để tránh leo thang căng thẳng. "Việc sát hại tướng Soleimani... là một bước đi mạo hiểm, sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”, hãng thông tấn RIA Novosti và TASS trích lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tướng Soleimani phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran. “Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành đến người dân Iran”, Bộ này thông báo. Nhận định chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm hơn, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ sớm tham vấn những bên liên quan trong khu vực. “Trước các động thái như vậy, có thể thấy sự leo thang đang diễn ra, nhưng điều chúng ta muốn hơn cả là sự ổn định và giảm leo thang, nhằm đảm bảo cho hòa bình, hay ít nhất là sự ổn định. Lúc này không phải là đứng về phía nào mà cần phải đàm phán”, Bộ trưởng Montchalin nói Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành vụ không kích nói trên sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Baghdad, mà Mỹ cáo buộc do Iran đứng sau. Cuộc không kích đã làm Thiếu tướng Soleimani và một chỉ huy của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq, Abu Muntathar al-Hussaini thiệt mạng. Lầu Năm Góc cáo buộc Thiếu tướng Soleimani lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công vào các nhà ngoại giao và binh sỹ Mỹ ở Iraq. Washington cho rằng viên chỉ huy này chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm thành viên người Mỹ cũng như đội quân được Mỹ ủng hộ Cùng ngày, Mỹ đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Iraq ngay lập tức. Thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq cho biết, do căng thẳng gia tăng ở Iraq và khu vực, Đại sứ quán Mỹ yêu cầu các công dân rời khỏi Iraq bằng đường hàng không hoặc di chuyển đến một nước thứ hai thông qua các tuyến đường bộ. Hiện mọi hoạt động lãnh sự của Mỹ ở Iraq đều đã bị tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Người nào cần hỗ trợ sẽ phải liên hệ với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, thủ phủ của người Kurd ở Iraq Ngay tại nước Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nhận định cuộc không kích của Mỹ có nguy cơ “làm leo thang bạo lực một cách nguy hiểm”. “Nước Mỹ và thế giới cần tránh để căng thẳng leo thang đến mức không thể quay đầu lại”, bà Pelosi cảnh báo.

