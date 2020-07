Thẩm phán tạm thời chặn việc xuất bản cuốn sách "kể tất tần tật" của cháu gái Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Thẩm phán Hal B. Greenwald của Tòa án Tối cao bang New York ngày 30-6 đã ra phán quyết tạm thời ngừng việc xuất bản cuốn sách của Mary Trump - cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn dự kiến phát hành trong tháng 7.

Trước đó, nguyên đơn là Robert Trump, em trai Tổng thống đề nghị Tòa án Tối cao bang New York ngăn chặn việc phát hành cuốn sách vì nó vi phạm thỏa thuận bí mật liên quan đến tài sản của cha Tổng thống, “ông trùm bất động sản” Fred Trump.

Phản ứng về việc này, Ted Boutrous, luật sư đại diện cho Mary Trump cho biết, họ sẽ kháng cáo ngay lập tức. “Cuốn sách này đề cập đến các vấn đề được công chúng rất quan tâm và những điều quan trọng liên quan đến Tổng thống đương nhiệm trong năm bầu cử. Lẽ ra nó không nên bị đàn áp dù chỉ 1 ngày”, ông Boutrous nói.

Tối cùng ngày, ông Jonathan Karp, Giám đốc điều hành của nhà xuất bản Simon & Schuster cho biết, cuốn sách bị chặn phát hành sẽ “gây tổn hại kinh tế phi thường” cho công ty. Hãng Simon & Schuster đã không biết đến thỏa thuận bí mật nào mà Mary Trump đã đồng ý cho đến khoảng 2 tuần trước, ngay sau khi cuốn sách được đưa vào sản xuất và in khoảng 75.000 bản.

Nhà xuất bản cho rằng, cuốn sách có tựa đề "Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào” của Mary Trump sẽ làm rõ lịch sử đen tối của gia đình họ để giải thích tại sao ông Donald Trump lại trở thành người đàn ông đe dọa sức khỏe, an ninh kinh tế và kết cấu xã hội của cả thế giới. Tính đến chiều 30-6, đây là cuốn sách bán chạy thứ tư trên Amazon.

Tuần trước, thẩm phán hạt Queens của New York đã bác bỏ một nỗ lực chặn việc phát hành cuốn sách với lý do thiếu thẩm quyền. Sau đó, ông Robert Trump đã nộp đơn kiện lên Tòa án tối cao bang New York.