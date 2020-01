Tàu chiến Trung Quốc từng sẵn sàng cho tình huống đâm va tàu Mỹ ở Biển Đông

ANTD.VN - Một video mới được Hải quân Mỹ công bố về cuộc chạm trán căng thẳng giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông vào cuối năm 2018 cho thấy, phía Trung Quốc gần như đã sẵn sàng cho vụ va chạm khi đối đầu với tàu chiến Mỹ đang thực hiện “tự do hàng hải” trên vùng biển này.

Hình ảnh nổi bật nhất của đoạn clip cho thấy, trong tình huống đối đầu giữa khu trục hạm Luyang của Trung Quốc và tàu chiến USS Decatur của Mỹ vào tháng 9-2018, thủy thủ đoàn của Trung Quốc đã chuẩn bị phao để bảo vệ thân tàu, sẵn sàng nếu va chạm xảy ra.

Video mới nhất được hải quân Mỹ gửi cho South China Morning Post vào tuần trước, dựa trên yêu cầu về tự do thông tin gửi tới Bộ Hải quân Mỹ năm ngoái.

Trước đó, giới truyền thông cũng đã đăng tải hình ảnh vài tuần sau khi xảy ra cuộc chạm trán này. Cùng với đó, bản ghi âm thông tin liên lạc của đôi bên cho thấy phía Trung Quốc cảnh báo tàu Mỹ sẽ "lĩnh hậu quả" nếu không đổi hướng.

Các quan chức Mỹ thời điểm đó cáo buộc tàu Trung Quốc có hành động không an toàn và không chuyên nghiệp khi xâm phạm khoảng cách an toàn 40m đối với tàu Mỹ đang thực hiện tuần tra tự do trên biển gần quần đảo Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Trái lại, Bắc Kinh, nước tuyên bố chủ quyền vô căn cứ đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông đã cáo buộc Mỹ có hành động khiêu khích trong sự việc trên.

James Homles, Giáo sư về chiến lược hàng hải tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho rằng việc công khai các quan điểm của Mỹ về các vùng biển tranh chấp là cần thiết bởi việc kiềm chế không công khai tạo cảm giác Washington đang mất lợi thế trong cuộc đua giành ảnh hưởng so với Bắc Kinh.