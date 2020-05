Kể từ khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ về neo đậu tại đảo Guam ở Thái Bình Dương, quân đội Trung Quốc đã tiếp tục có các hành vi mạo hiểm và leo thang ở các vùng biển quanh khu vực, theo một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc. Theo đó, từ giữa tháng 3-2020, cùng thời điểm tàu sân bay Mỹ kéo về đảo Guam, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã quấy rối máy bay trinh sát Mỹ ít nhất 9 lần trên Biển Đông, ông Reed B. Werner, Phó trợ lý Bộ trưởng quốc phòng phụ trách Đông Nam Á cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Các hành vi khiêu khích không chỉ giới hạn trên bầu trời. Ông Werner cũng đã trích dẫn “vụ quấy rối” tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Mustin đang tuần tra qua Biển Đông hồi tháng trước. Trong sự việc đó, một tàu hộ tống thuộc nhóm tấn tàu sân bay Trung Quốc đã điều khiển một cách không an toàn và không chuyên nghiệp. “Chúng tôi nhận thấy xu hướng hiện tại rất đáng lo ngại. Chính phủ Mỹ đã bày tỏ phản đối về hành động không an toàn đó qua các kênh chính thức cũng như thông qua các “kênh riêng tư”, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Phó trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Reed B. Werner nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục thấy hành vi gây bất ổn của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian xảy ra đại dịch. Khi các nước tập trung vào tình hình trong nước, Trung Quốc tiếp tục lấn tới”. Tuần trước, Hải quân Mỹ đã phái tàu chiến duyên hải Gabrielle Giffords tới gần một giàn khoan dầu khí ngoài khơi Malaysia sau khi khu vực này bị tàu nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc và các tàu chiến khác quấy rối. Trung Quốc đã và đang thảo luận với các thành viên ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Nhưng ông Werner nói rằng Lầu Năm góc vẫn hoài nghi về sự thành thực của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. “Họ tiếp tục đe dọa và bắt nạt các nước khác. Bắc Kinh đã phá vỡ các cam kết khác trong quá khứ, bao gồm cả việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tại Nhà Trắng năm 2015 về không quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông”. Quan chức Bộ Quốc phòng nắm rất rõ tình hình Đông Nam Á cho biết, các đội tàu đánh cá của Trung Quốc trong 5 năm qua cũng đang ngày càng tiến xa hơn về phía Nam, từ chuỗi đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam tới quần đảo Natuna gần Malaysia và Indonesia. Kể từ khi tàu sân bay Theodore Roosevelt tới đảo Guam, Hải quân Mỹ đã điều thêm tàu chiến đến Biển Đông gần các đảo mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền. Tại vùng biển này, Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-1 trên không. Tàu tấn công đổ bộ Mỹ gần đây đã nhập vào nhóm tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Bunker Hill cũng như tàu khu trục của Australia cho các hoạt động ở Biển Đông. Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc có ủng hộ kế hoạch của nghị sĩ Mac Thornberry về khởi động một quỹ chống Trung Quốc với mức 6 tỷ USD mỗi năm, tương tự như Sáng kiến Răn đe Châu Âu được thành lập năm 2014 để chống lại Nga, ông Werner nói việc này đang được thảo luận nội bộ Thực tế, các quan chức quốc phòng Mỹ đều thừa nhận rằng các mối đe dọa từ Trung Quốc chắc chắn không bị thổi phồng. Trung Quốc nắm giữ lợi thế lớn so với quân đội Mỹ nếu xét đến lĩnh vực tên lửa tầm trung trên mặt đất. Một trong những lý do khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 là vì thỏa thuận không có Trung Quốc tham gia. Gần đây, Thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố sẽ triển khai các tên lửa mặt đất tại căn cứ các quốc gia gần Trung Quốc là đồng minh của Mỹ để nâng cao khả năng chống lại Trung Quốc trong khu vực và thu hẹp lợi thế về tên lửa.

