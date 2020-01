Một loạt hình ảnh về cuộc sống thường nhật trong những ngày nhiệt độ ở Siberia, nước Nga xuống dưới âm 50 độ C đã cho thấy sự thích nghi và lạc quan của người dân khu vực này. Giáo viên Galina Davydova ở Yakutia, vùng viễn đông lạnh nhất thế giới đã cho thấy quần áo còn ướt nhưng để ở ngoài trời chừng vài phút là đóng băng. Bát mì buổi trưa cũng đóng băng dưới ánh mặt trời, chắc là sẽ khó ăn ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết như vậy. Hất nước nóng vào không khí, bạn có thể quan sát hiện tượng “pháo hoa băng” độc đáo ở Siberia Với những người muốn trải nghiệm cái lạnh sâu ở Siberia, dễ dàng kiếm được những món kem bất đắc dĩ ở nhiệt độ dưới âm 40 độ C. Bất chấp nước lạnh, một cụ già tắm trong hố băng ở làng Churapcha, Yakutia Một chợ cá ở Yakutsk vẫn hoạt động bình thường dù nhiệt độ xuống rất thấp Người dân địa phương phàn nàn năm nay mùa đông ôn hòa hơn, một phần do sự nóng lên toàn cầu. Những năm trước, khu vực Verkhoyansk ở Siberia thường dưới âm 60 độ C, còn năm nay thấp nhất mới là âm 59 độ C Tuần trước, thông tin ngôi làng lạnh nhất thế giới Oymyakon đã chạm mức âm 70 độ C được coi là tin thất thiệt Một khu rừng ở Yakutia bao phủ trong tuyết khi nhiệt độ xuống dưới -50 độ C trong tuần này Trẻ em ở độ tuổi tiểu học ở khu vực Yakutsk được nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống âm 45 độ C Nhưng học sinh cấp hai vẫn đến lớp như thường trong điều kiện nhiệt độ đó, báo The Siberian Times cho biết Và không bận tâm đến việc trời lạnh như thế nào, chợ cá ngoài trời luôn mở cửa. Chàng trai trẻ 22 tuổi người Italia Lorenzo Barone đánh liều đi du lịch tới Yakutia dịp này Ở đây lạnh đến nỗi nếu không cẩn thận, lông mi sẽ bị đóng băng còn kính đeo sẽ dán chặt vào mặt Dù như vậy thì công việc và sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra Đặc biệt, bấtkể trời lạnh đến mức nào, người dân ở Siberia vẫn bơi trong băng để tận hưởng mùa đông vì họ cho rằng điều đó rất cần thiết cho sức khỏe.

Một loạt hình ảnh về cuộc sống thường nhật trong những ngày nhiệt độ ở Siberia, nước Nga xuống dưới âm 50 độ C đã cho thấy sự thích nghi và lạc quan của người dân khu vực này. Giáo viên Galina Davydova ở Yakutia, vùng viễn đông lạnh nhất thế giới đã cho thấy quần áo còn ướt nhưng để ở ngoài trời chừng vài phút là đóng băng. Bát mì buổi trưa cũng đóng băng dưới ánh mặt trời, chắc là sẽ khó ăn ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết như vậy. Hất nước nóng vào không khí, bạn có thể quan sát hiện tượng “pháo hoa băng” độc đáo ở Siberia Với những người muốn trải nghiệm cái lạnh sâu ở Siberia, dễ dàng kiếm được những món kem bất đắc dĩ ở nhiệt độ dưới âm 40 độ C. Bất chấp nước lạnh, một cụ già tắm trong hố băng ở làng Churapcha, Yakutia Một chợ cá ở Yakutsk vẫn hoạt động bình thường dù nhiệt độ xuống rất thấp Người dân địa phương phàn nàn năm nay mùa đông ôn hòa hơn, một phần do sự nóng lên toàn cầu. Những năm trước, khu vực Verkhoyansk ở Siberia thường dưới âm 60 độ C, còn năm nay thấp nhất mới là âm 59 độ C Tuần trước, thông tin ngôi làng lạnh nhất thế giới Oymyakon đã chạm mức âm 70 độ C được coi là tin thất thiệt Một khu rừng ở Yakutia bao phủ trong tuyết khi nhiệt độ xuống dưới -50 độ C trong tuần này Trẻ em ở độ tuổi tiểu học ở khu vực Yakutsk được nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống âm 45 độ C Nhưng học sinh cấp hai vẫn đến lớp như thường trong điều kiện nhiệt độ đó, báo The Siberian Times cho biết Và không bận tâm đến việc trời lạnh như thế nào, chợ cá ngoài trời luôn mở cửa. Chàng trai trẻ 22 tuổi người Italia Lorenzo Barone đánh liều đi du lịch tới Yakutia dịp này Ở đây lạnh đến nỗi nếu không cẩn thận, lông mi sẽ bị đóng băng còn kính đeo sẽ dán chặt vào mặt Dù như vậy thì công việc và sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra Đặc biệt, bất kể trời lạnh đến mức nào, người dân ở Siberia vẫn bơi trong băng để tận hưởng mùa đông vì họ cho rằng điều đó rất cần thiết cho sức khỏe.