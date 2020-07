SOHR: IS gia tăng tấn công tại khu vực hoang mạc ở Syria

ANTD.VN -Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5-7 cho biết, trong những ngày qua, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gia tăng tấn công nhằm vào các lực lượng của chính phủ Syria tại khu vực hoang mạc ở miền Đông nước này.

Phiến quân IS ở Syria

Theo SOHR, trong vòng 72 giờ qua, 20 binh sỹ Syria đã thiệt mạng và 25 người khác mất tích do vụ tấn công của IS tại khu vực hoang mạc thuộc thị trấn Sukhneh, miền Đông Syria. Trong khi đó, quân chính phủ cũng đã tiêu diệt được 31 thành viên IS.

Các cuộc tấn công của nhóm khủng bố IS đã lan từ vùng nông thôn tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông.

Giám đốc SOHR Rami Abdul-Rahman nói rằng, trong vài tuần qua, IS đã tăng cường các hoạt động của chúng tại vùng hoang mạc ở thị trấn Sukhneh và trong tam giác các khu vực nông thôn của ba tỉnh Hama, Raqqa và Aleppo.

Theo ông Abdul-Rahman, IS đã mất nhiều khu vực mà chúng kiểm soát, song tổ chức khủng bố này vẫn hoạt động ở vùng hoang mạc và muốn gửi một thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng, IS vẫn tồn tại.