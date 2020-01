Saudi Arabia lên án sự leo thang của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya

Bộ trưởng Y tế Hamid bin Omar cho biết, sau vụ đánh bom vào học viện quân sự ở Al-Hadhba, số người chết và bị thương vẫn đang tăng lên. Các lực lượng liên minh với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được quốc tế công nhận cho rằng đây là vụ pháo kích do các đối thủ phía Đông của họ phát động.

Thủ đô Tripoli, nằm dưới sự kiểm soát của GNA đang phải đối mặt với những cuộc tấn công ngày càng dồn dập của Quân đội Quốc gia Libya (LNA). Các cuộc không kích và pháo kích quanh Tripoli kể từ đầu tháng 12-2019 đã khiến ít nhất 11 thường dân thiệt mạng.

Phái đoàn Liên hợp quốc ở Libya ngày 3-1 cho biết, các cơ sở y tế và trường học ở đây đã bị đóng cửa. Cùng ngày, tên lửa và pháo kích cũng buộc sân bay Tripoli phải đình chỉ hoạt động.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 3-1 tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, cảnh báo rằng sự hỗ trợ từ nước ngoài cho các bên tham chiến sẽ chỉ làm gia tăng xung đột và làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm đạt được giải pháp chính trị hòa bình và toàn diện.

Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho rằng việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép triển khai quân tới Libya là vi phạm các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuyên bố nói thêm rằng, sự leo thang của Thổ Nhĩ Kỳ gây ra mối đe dọa đối với an ninh và ổn định ở Libya, cũng là mối đe dọa đối với an ninh khu vực vì đây là sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của một quốc gia Arập, vi phạm các nguyên tắc và giao ước quốc tế.