Sát hại mẹ đẻ, nữ diễn viên phim bom tấn Mỹ bị bắt đúng đêm Giao thừa

Nữ diễn viên người Mỹ Mollie Fitzgerald

Fitzgerald, 38 tuổi, đã bị bắt vào đêm Giao thừa với cáo buộc sát hại mẹ cô, bà Patricia Tee Fitzgerald, 68 tuổi, người được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Olathe vào ngày 20-12-2019.

Nữ diễn viên bị buộc tội giết người cấp độ 2 và đang bị giam tại nhà tù Johnson County với số tiền bảo lãnh để được hưởng tại ngoại là 500.000 USD.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng xác nhận rằng họ đã xác định được tất cả những đối tượng liên quan đến vụ giết người phụ nữ nêu trên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trang TMZ cho biết, Fitzgerald từng thủ vai trong phim bom tấn “Captain America: The First Avenger” và “Trouble Is My Business”. Cô cũng sản xuất và đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng như “The Creeps” năm 2017 và “The Lawful Truth” năm 2014.