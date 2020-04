Quá tải nhà xác, New York trưng dụng khu đông lạnh của nông trại để chứa thi thể

ANTD.VN - Số ca tử vong tại hạt Suffolk (bang New York, Mỹ) tăng kỷ lục khiến các nhà xác tại đây rơi vào tình trạng quá tải. Chính quyền hạt này cho biết, sẽ trưng dụng khu đông lạnh của nông trại để làm nơi chứa thi thể tạm thời cho các nạn nhân Covid-19.

Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo cho biết, trong vòng 24h từ ngày 6-4 đến 7-4 (theo giờ Mỹ), 731 người New York bệnh nhân Covid-19 đã tử vong. Đây là con số ca tử vong cao kỷ lục trong 1 ngày từng được ghi nhận ở New York.

New York đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 với hơn 130.000 trường hợp mắc bệnh và gần 6.000 ca tử vong

Trong đó, hãng tin CNN cho biết, hạt Suffolk là 1 trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của bang New York. Với số ca tử vong tăng vọt, các nhà xác tại hạt này đã rơi vào tình trạng quá tải và sẽ sớm hết chỗ chứa. Chính quyền khu vực này cho biết, họ đang lên kế hoạch trưng dụng các khu đông lạnh của nông trại để làm nơi chứa thi thể tạm thời cho những bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Theo ông Steve Bellone, giám đốc điều hành hạt Suffolk, chính quyền hạt này đã tính đến việc tận dụng các sân trượt băng và các cửa hàng có tủ đông lạnh từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại đây để làm nơi chứa thi thể do lo ngại nguy cơ số người chết tăng cao.

Tuy nhiên, sau đó, ông đã quyết định tận dụng khu đông lạnh của nông trại hạt Suffolk. Theo phát ngôn viên của ông Bellone, tại khu vực nông trại trên có 1 tòa nhà rộng lớn đang không được sử dụng và sở hữu hệ thống máy đông lạnh phù hợp trở thành nhà chứa xác tạm thời. Đây là biện pháp ứng phó của chính quyền hạt Suffolk trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.