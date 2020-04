Chợ Rungis International ở vùng ngoại ô phía Nam Paris đang để riêng một phòng đông lạnh có thể chứa tới 1.000 quan tài. Việc này được cho là sự chuẩn bị cần thiết khi số ca tử vong gia tăng đột biến. Những thi thể đầu tiên đã được đưa đến hôm 3-4-2020. Sau này, các quan tài sẽ được chuyển đến nghĩa trang hoặc các đài hỏa táng trên khắp nước Pháp hoặc nước ngoài. Được biết, phần còn lại của chợ vẫn mở cửa kinh doanh vì khu nhà xác nằm ở một phía và hoàn toàn cách biệt với các gian hàng khác Cảnh sát trưởng Paris hôm 2-4 nói rằng, họ muốn tìm một địa điểm đủ lớn để giải quyết “các nhu cầu hiện tại và trong tương lai”, vì thế, khu chợ bán buôn thực phẩm khổng lồ ở Paris đã được nhắm tới. Chợ Rungis International luôn có khoảng 15.000 người thường xuyên hoạt động, trải trên diện tích rộng 24ha Đến đầu tuần sau, gia đình và bạn bè người quá cố sẽ được phép đến chia buồn ở 2 phòng thăm viếng riêng. Do Pháp đang thực hiện giãn cách xã hội, mỗi phòng chỉ cho phép tối đa 20 người có mặt cùng lúc Đây không phải là lần đầu tiên chợ Rungis bị biến thành nhà xác tạm thời. Năm 2003, thi thể của hàng trăm người già tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục đã được chuyển tới đây, lưu giữ trong các nhà kho và xe tải đông lạnh Hiện Pháp đã ghi nhận tổng số 59.105 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong đã tăng lên 5.400 người, sau khi chính phủ bắt đầu tính gộp cả các trường hợp tử vong tại viện dưỡng lão Tới cuối tuần này, Pháp huy động nhiều lực lượng để sơ tán ít nhất 150 bệnh nhân Covid-19 từ các khu chăm sóc đặc biệt ở Paris đến các khu vực của Pháp ít bị dịch bệnh ảnh hưởng hơn. Các bệnh viện đang chạy đua để giải phóng giường bệnh vì số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã lên tới 6.000 người vào hôm 2-4. Chính phủ đặt mục tiêu có được 14.000 giường chăm sóc đặc biệt trong những tuần tới. Từ ngày 17-3, Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố thực hiện lệnh phong tỏa để ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế công cộng. Lệnh này có thể sẽ được kéo dài sau ngày 15-4-2020. Chính phủ Pháp mới đây cảnh báo, những người vi phạm lệnh ở trong nhà, tránh ra ngoài sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn. Gần đây, một thanh niên 20 tuổi ở Calais đã bị kết án 2 tháng tù do 8 lần bị bắt đang lang thang ngoài đường mà không có lý do chính đáng Bộ trưởng Nội vụ Barshe Castaner tối 2-4 cho biết, số tiền phạt thu được từ những công dân vi phạm lệnh phong tỏa đã lên tới hàng chục triệu euro

