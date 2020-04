Ông Pompeo cảnh báo Mỹ có thể không bao giờ khôi phục tài trợ cho WHO

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike mới đây cho biết, Mỹ có thể không bao giờ khôi phục tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

“Tôi nghĩ cần đánh giá thực sự nghiêm túc về WHO, và điều chúng ta cần làm để khắc phục. Chúng ta đã cải tổ tổ chức này năm 2007, do vậy đây không phải lần đầu tiên chúng ta phải đối diện với những khiếm khuyết của tổ chức này. Hệ thống WHO cần phải được cải tổ”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 22-4.

Trả lời câu hỏi về kịch bản thay đổi ban lãnh đạo WHO, ông Pompeo nói: “Thậm chí còn hơn thế, Mỹ có thể không bao giờ khôi phục tài trợ, không để tiền thuế của người Mỹ dành cho WHO. Chúng tôi có thể cần sự thay đổi mạnh hơn”.

Những bình luận trên được ông Pompeo đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước bất ngờ tuyên bố Mỹ ngừng tài trợ cho WHO. Chính quyền Washington chỉ trích WHO “thiên vị” Trung Quốc và chậm trễ trong ứng phó đại dịch Covid-19.

Mỹ vốn là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO, với khoản đóng góp khoảng 400-500 triệu USD/năm. Một số quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington sẽ tìm kiếm các tổ chức y tế khác ngoài WHO để viện trợ.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đến nay đã lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 2,7 triệu người mắc bệnh, hơn 190.000 người tử vong.