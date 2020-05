Ông Joe Biden sẽ chọn phó tướng nào để hợp sức tranh cử Tổng thống Mỹ?

Bà Amy Klobuchar được đánh giá là một ứng viên tiềm năng đồng hành cũng ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm nay

Những ứng viên tiềm năng



Năm 2008, ông Joe Biden từng được cựu Tổng thống Barrack Obama chọn làm người đồng hành trong chiến dịch tranh cử của mình. Giờ đây, với tư cách là đại diện đảng Dân chủ, ông cam kết sẽ tìm cho nước Mỹ 1 nữ phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nếu đắc cử. Có rất nhiều ứng viên sáng giá cho vị trí này và bản thân họ cũng không ngần ngại thể hiện mong muốn được sát cánh cùng ông Biden. Như bà Stacey Abrams - nghị sỹ Hạ viện tại bang Georgia chia sẻ, bà chắc chắn sẽ nhận lời nếu được mời đồng hành cùng ông Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Bên cạnh đó, bà Susan Rice - cựu Cố vấn An ninh quốc gia cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ngay cả Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng khẳng định, bà sẽ nói “Có” nếu được mời vào vị trí này. Ngoài ra, nhiều cái tên khác cũng được nhắc tới như nữ Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin (bang Wisconsin), Catherine Cortez Masto (bang Nevada), Tammy Duckworth (bang Illinois), Kirsten Gillibrand (bang New York). Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham tiết lộ, bà cũng đang được xem xét để tham gia vào vị trí này…

Theo Cố vấn chính trị David Axelrod, đây là một sự thay đổi lớn bởi trước đây, khi được hỏi về khả năng trở thành Phó Tổng thống, nhiều người thường lưỡng lự và ngần ngại. Họ luôn bắt đầu bằng những câu trả lời kiểu: “Tôi rất lấy làm vinh hạnh, nhưng tôi muốn chú tâm hơn vào công việc hiện tại”. Còn bây giờ có thể thấy các nghị sĩ đã thẳng thắn hơn khi bày tỏ về mục đích và tham vọng của bản thân. Thay đổi này có thể do chính những lời bình luận công khai của ông Biden về khả năng ông chỉ có thể phục vụ được 1 nhiệm kỳ trên danh nghĩa Tổng thống Mỹ do tuổi cao.

Nhiều người cho rằng, có thể ông Biden sẽ chỉ làm việc một thời gian và giao lại quyền lãnh đạo cho phó tướng của mình. Tờ Times cho rằng, chính điều này đã trở thành động lực khiến vị trí Phó Tổng thống trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, bất kỳ ai được ông Biden lựa chọn “chinh chiến” cùng mình sẽ là ứng viên hàng đầu trở thành đại diện đảng Dân chủ tham gia bầu cử Tổng thống năm 2024.

Chưa rõ liệu ông Biden có nói chuyện riêng với những ứng viên tiềm năng về vị trí phó tướng của mình hay không, song đại diện đảng Dân chủ cũng không ngần ngại đưa ra những lời khen “bóng gió” đối với các ứng viên tiềm năng. Ông từng nhắc tới Thượng nghị sĩ Gretchen Witmer (bang Michigan) và Hạ nghị sĩ Val Demings (bang Florida) là những cái tên nổi trội trong danh sách của mình. Bên cạnh đó, ông tham gia nhiều sự kiện cộng đồng với các ứng viên khác như phỏng vấn cùng bà Stacey Abrams hay gây quỹ với Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (bang Minnesota).

Tiêu chí tuyển chọn

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden được sắp xếp và lên kế hoạch cụ thể, thậm chí ông có cả một ban tuyển chọn riêng. Họ sẽ giúp ông chọn ra những người có khả năng cùng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, tình hình đại dịch Covid-19 đã gây cản trở không nhỏ đối với các kế hoạch của ông Biden. Ông không thể gặp gỡ dễ dàng những ứng viên của mình. Không có những buổi gây quỹ chung cũng như những bài phát biểu trước đám đông.

Phó tướng của ông Joe Biden sẽ cần được lựa chọn kỹ lưỡng khi xem xét dưới góc độ chính trị. Ông Joe Biden năm nay đã 77 tuổi, đây là một vấn đề đáng phải cân nhắc khi tranh cử Tổng thống. Bởi vậy, theo Ian Sams (thư ký truyền thông cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Kamala Harris trong cuộc đua trở thành đại diện đảng Dân chủ), ông Biden sẽ cần lựa chọn 1 Phó Tổng thống trẻ tuổi, năng động và nhiệt huyết, điều này sẽ giúp cân bằng số phiếu bình chọn cho ông.



Tất cả những người có trong danh sách của ông Joe Biden đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để biện hộ và thể hiện khả năng của mình, họ sẽ được đánh giá một cách thẳng thắn trong quá trình tìm kiếm Phó Tổng thống của ông Joe Biden.