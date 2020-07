Ông Joe Biden chiếm ưu thế trước Tổng thống Donald Trump, nhưng đảng Dân chủ vẫn lo sợ lịch sử lặp lại

Dù ông Joe Biden chiếm lợi thế so với Tổng thống Donald Trump, song đảng Dân chủ vẫn lo lắng khả năng lịch sử lặp lại như cuộc bầu cử năm 2016

Bài học từ quá khứ



Dù đang dẫn trước đảng Cộng hòa trên nhiều mặt trận, song đảng Dân chủ vẫn đang trong cảnh “đứng ngồi không yên”. Một mặt, đảng Dân chủ đã mở ra viễn cảnh về một chiến thắng toàn diện, chấm dứt thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump và đưa ông Mitch McConnell ra khỏi cái ghế lãnh đạo Thượng viện. Mặt khác, ký ức phải nhận “trái đắng” dù đã nắm khá chắc phần thắng của bà Hillary Clinton cách đây 4 năm trước ông Donald Trump, vẫn còn ám ảnh họ.

Ông Luis Heredia, Giám đốc điều hành Hiệp hội giáo dục bang Arizona (Mỹ) đồng thời là 1 thành viên Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ, chia sẻ: “Những ký ức ấy sẽ không bị xóa nhòa. Đối với tôi, việc đảng Dân chủ thua trong phút chót tại 2 bang chiến lược Pennsylvania và Michigan như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Chúng ta cần hiểu bảng thăm dò sẽ chỉ là bảng thăm dò. Chúng ta cần cách biệt 20 điểm ở mọi trường hợp để đảm bảo chiến thắng. Đảng Dân chủ không thể khẳng định đang dẫn trước trong cuộc đua chỉ với khoảng cách 6 điểm như hiện tại”. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Joe Biden xuống còn 6 điểm trong cuộc khảo sát về số người ủng hộ trên toàn quốc.

Ngoài ra, ông Ben Wikler, người đứng đầu đảng Dân chủ tại bang Wisconsin cho hay: “Hiện các cử tri tại Wisconsin đang có 2 phản ứng. Thứ nhất, về việc Tổng thống đương nhiệm thật sự là một thảm họa, điều đó được thể hiện rõ ràng qua lá phiếu thăm dò cho thấy tất cả mọi người đều biết ông ta tệ thế nào. Thứ hai, đảng Dân chủ cũng cần phải rút ra bài học cho mình sau thất bại năm 2016”.

Ông nhấn mạnh, đảng Dân chủ không thể lơ là dù chỉ trong giây lát dựa vào kết quả thăm dò. Ông dẫn chứng, năm 2016, bà Clinton dẫn trước ông Trump tới 15 điểm tại bang Wisconsin. Nhưng đến khi cuộc bầu cử diễn ra, ông Trump lại giành phần thắng sát nút với chênh lệch chỉ có 1 điểm tại đây. Ông Wikler cho rằng, còn tới 4 tháng nữa mới diễn ra bầu cử và thời gian đó đủ dài để xảy ra một sự thay đổi.

Sự khác biệt giữa năm 2016 và 2020

Mặc dù lo lắng về quá khứ, song trong bối cảnh hiện nay, đảng Dân chủ có nhiều lý do để tự tin hơn so với 4 năm trước. Đó là trong 4 năm thể hiện năng lực lãnh đạo, Tổng thống Trump đã gặp không ít chỉ trích. Điều này đã khác hoàn toàn so với thời điểm năm 2016, khi ông Trump mới “chân ướt chân ráo” bước vào chính trường. Giờ đây, những gì ông đã thể hiện sẽ không thể dễ dàng xóa bỏ bao gồm cả cách xử lý với đại dịch Covid-19.

Nếu như năm 2016, ông Trump nổi lên bởi sự mới mẻ và những hứa hẹn về nền kinh tế, thì nay đương kim Tổng thống Mỹ cần tái cấu trúc các chiến lược và bộ máy chính quyền để biến bản thân thành một sự lựa chọn của người dân. Một điểm khác biệt nữa là so với bà Hillary Clinton, ông Joe Biden được đánh giá là đáng tin cậy hơn. Đây là điều quan trọng đã gây nên sự thất bại của bà Hillary trước ông Donald Trump cách đây 4 năm khi bà không thể chứng minh độ đáng tin của mình đối với cử tri.

Theo số liệu mà các cuộc thăm dò chỉ ra, dù ông Joe Biden dẫn trước về số lượt ủng hộ, song xét về chất lượng, ông Trump hiện vẫn có phần nhỉnh hơn khi lượng người trung thành vẫn giữ ở mức độ ổn định và chắc chắn. Vấn đề lớn nhất của ông Biden nằm ở sự chênh lệch về mức độ nhiệt tình của người ủng hộ. Cụ thể, phần lớn những người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden bởi lý do “ông ấy không phải Donald Trump”.

Còn trong số những người ủng hộ ông Trump vẫn có tới một nửa khẳng định họ lựa chọn vì yêu mến và tin tưởng đương kim Tổng thống. Trong khi đó, chỉ có khoảng 27% trong số ủng hộ ông Biden thật sự bình chọn vì yêu mến và tin tưởng ứng viên của đảng Dân chủ. Điều này đã khiến lượt ủng hộ của ông Biden dù đang áp đảo nhưng lại không chắc chắn.

Bà Hillary Clinton từng dẫn trước ông Trump về số lượt ủng hộ trong các cuộc thăm dò, song lại thua sát nút trong kết quả chung cuộc năm 2016