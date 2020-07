Nước Mỹ kỷ niệm Ngày Quốc khánh trong bối cảnh một năm lạ thường

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Lầu Năm Góc điều 1.700 binh sĩ hỗ trợ tổ chức Ngày Quốc khánh

Một trong những hoạt động chủ đạo của lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Mỹ năm 2020 là màn diễu hành bằng máy bay tại Thủ đô Washington D.C. Tại 4 thành phố khác của Mỹ gồm Boston, New York, Philadelphia và Baltimore cũng có hoạt động tương tự ở quy mô nhỏ hơn. Hoạt động bay diễu hành này nhằm “chào mừng những thành phố vĩ đại của cuộc Cách mạng Mỹ.” Người dân có thể chiêm ngưỡng máy bay từ một số địa điểm tại các thành phố nói trên.

Cuộc diễu hành bằng máy bay này bắt đầu tại Boston vào khoảng 4h chiều, với 5 đợt bay của các máy bay thuộc lực lượng Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Các máy bay tham gia diễu hành gồm Air Force Thunderbirds với các máy bay B-1, B-2, máy bay ném bom B-52, máy bay chiến đấu F-15 và máy bay chiến đấu F-35 của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Tại thành phố New York, hoạt động bay diễu hành sẽ diễn ra vào lúc 5h chiều. Các máy bay bay qua phía Đông của Tượng Nữ thần Tự do. Các máy bay này cũng bay qua Philadelphia lúc 5h15 chiều, tiếp đến là Quảng trường Độc lập và Chuông Tự do - một trong những biểu tượng của nền độc lập của Mỹ, sau đó bay tới Pháo đài McHenry vào lúc 5h30 chiều và tiếp tục bay về phía Nam tới Thủ đô Washington D.C. Những máy bay này gia nhập đội hình bay diễn hành tại Washington D.C vào khoảng 6h30 chiều. Đội bay diễu hành tiếp tục vào lúc 7h, trong đó máy bay Air Force One đi đầu. Tham gia đợt bay diễu hành này có các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng và một số khí tài hiện đại khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Lầu Năm Góc điều 1.700 binh sĩ hỗ trợ tổ chức Ngày Quốc khánh. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong những ngày gần đây. Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn nổ ra trên khắp nước Mỹ, người tham gia là những người phản đối bất bình đẳng chủng tộc và hành động bạo lực của cảnh sát, trong đó có nhiều thành viên Black Panthers có trang bị vũ khí mạnh. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích việc tổ chức các cuộc biểu tình và các chương trình tụ họp cộng đồng khác vào những ngày nghỉ lễ, bất chấp nguy cơ lây nhiễm.